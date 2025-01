Roma-Lazio, moviola: Pairetto in tilt, il labiale che lo condanna e cosa ha visto nella rissa

La prova dell’arbitro nel derby allOlimpico analizzata ai raggi X da Cesari e Marelli, il fischietto di Pinerolo ne ha ammoniti 9 e ne ha espulso uno

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Roma-Lazio dopo l’iniziale designazione di Guida che però si è infortunato– è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Vediamo se l’è cavata ieri all’Olimpico.

I precedenti di Pairetto con Roma e Lazio-Napoli

Nel corso della carriera l’arbitro della sezione di Nichelino aveva diretto un solo derby. Si tratta del 2-0 per la Roma del 15 maggio 2021. In totale erano 16 i precedenti totali con la Roma: 62,5% di vittorie per i giallorossi, a fronte di 10 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte e un bottino di 30 punti raccolti sui 48 disponibili. La Lazio invece aveva incrociato il cammino con quello di Pairetto ben 18 volte: numeri ancor più impressionanti, con il 72% di vittorie e un ruolino di marcia di 13 successi, 2 pareggi e 3 k.o.

L’arbitro ha ammonito 9 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e C.Rossi con Chiffi IV uomo, Mazzoleni al Var e Pezzuto all’Avar, l’arbitro ha ammonito nove giocatori: 32` Gila (L), 34` Zaccagni (L), 37` Saeleaekers (R), 41` Castellanos (L), 55` Rovella (L), 71` Dybala (R), 73` Dia (L), 78` Pellegrini (R), 90`+5` Ndicka (R). Espulsi: 90`+5` Castellanos (L)

Roma-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ svista di Pairetto che concede alla Roma una punizione per un presunto fallo di Tavares su Saelemaekers, quando in realtà è l’esterno belga a commettere infrazione. Al 21′ scivolata di Hummels su Castellanos, per l’arbitro il tocco è sul pallone. Non per Zaccagni, che si lamenta col direttore di gara. Al 23′ rimane a terra Koné dopo l’intervento di Gila che, però, a sua volta aveva subito la spinta.

Al 30′ Dovbyk allarga il braccio sul controllo e colpisce al volto Mario Gila, Pairetto fischia fallo ma non ammonisce: ci poteva stare il giallo Al 32′ ammonito Gila, che interviene irregolarmente su Dybala. Giallo pesante perché, diffidato, salterà la prossima partita contro il Como.

Al 34′ giallo anche per Zaccagni, anche lui irregolare su Dybala. Anche il numero 10 era diffidato e dunque sarà squalificato venerdì 10 gennaio contro il Como. Al 37′ trattenuta di Saelemaekers su Tavares e ammonizione anche per il belga della Roma. Al 39′ manca un’ammonizione netta su Pellegrini che, sul contropiede della Lazio, colpisce in scivolata Guendouzi.

Pairetto lascia correre per il vantaggio ma si dimentica poi di sanzionare il capitano della Roma. Al 41′ Castellanos perde palla e poi va a far fallo su Dybala. Anche lui rimedia il cartellino giallo. Al 48′ calcio d’angolo negato alla Lazio. Hummels devia il colpo di testa di Romagnoli in calcio d’angolo, Pairetto indica rimessa dal fondo.

Al 51′ errore clamoroso di Pairetto. Tchaouna soffia palla a Paredes, l’argentino lo stende, ma per l’arbitro c’è fallo del giocatore della Lazio. Al 53′ ennesimo fallo di Mancini su Zaccagni, ma anche questa volta non scatta l’ammonizione. Al 55′ cartellino giallo anche per Rovella, che spende l’ammonizione per fermare il potenziale contropiede di Koné.

Al 71′ Pairetto totalmente in difficoltà. Kone stende Guendouzi, il direttore di gara non interviene con il giallo, da lì scoppia una rissa che porta al giallo di Dybala. Al 73′ il derby s’infuoca: Paredes a terra e cartellino giallo per Dia. Al 78′ giallo anche per Pellegrini per fallo su Castellanos. Al 92′ Hummels-Castellanos faccia a faccia, scoppia la rissa, coinvolti quasi tutti ma paga il bomber della Lazio col cartellino rosso. Dopo 6′ di recupero Roma-Lazio finisce 2-0.

Marelli boccia l’arbitro

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è Luca Marelli. L’esperto di Dazn ricorda che poteva esserci un rosso per Paredes («Paredes ha rischiato molto con un intervento da tergo direttamente sulla gamba. Conta ovviamente la velocità. Qui rimane la decisione di campo, ma se Pairetto avesse estratto il rosso non ci sarebbe stato intervento Var») sull’espulsione finale di Castellanos inizialmente è lapidario: “Non riesco a trovare un solo motivo per il quale l’arbitro abbia deciso di espellere Castellanos mentre manca un giallo a Hummels per comportamento anti sportivo”. Poi rivedendo le immagini vede la reazione del bomber della Lazio.

Per Cesari il rosso a Castellanos c’è

Diversa l’interpretazione di Graziano Cesari che a Pressing dice: “La collaborazione dei calciatori con Pairetto non c’è stata ma anche per colpa sua, vi faccio vedere un labiale. C’è Pairetto che si rivolge a Zaccagni e dice: “Mi stai dando fastidio” e lui risponde: “Anche tu a me”. Così si legittima chiunque ad offendere l’arbitro. Sulla rissa finale situazione di grandissima difficoltà, c’è il fallo di Hummels su Castellanos, scoppia la lite. Il gesto di reazione di Castellanos c’è, rosso corretto. Penso che il var abbia avvisato Pairetto. Anche Ranieri andava espulso ma c’è un bel gesto finale quando Ranieri va da Baroni a dirgli: “Mi dispiace per quel che è successo”.