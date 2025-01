Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori18:55 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Roma-Lazio, match valevole per la 19a giornata di Serie A!18:55

Stesso risultato per Roma e Lazio nello scorso turno di Serie A, un 1-1 a testa rispettivamente contro Milan e Atalanta.18:56

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemakers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino - Dybala, Dovbyk.19:00

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni - Castellanos.18:58

Panchina Roma: De Marzi, Marin, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.19:41

Panchina Lazio: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari.19:42

Le scelte di Ranieri: c'è Pellegrini a centrocampo con Kone e Paredes, panchina sia per El Shaarawy che per Pisilli. Sulle corsie laterali confermati Saelemakers e Angelino, con Dovbyk e Dybala in avanti.19:43

Le scelte di Baroni: Isaksen preferito a Tchaouna a destra per completare la trequarti con Dele-Bashiru e Zaccagni. In avanti c'è Castellanos, solo panchina per Dia.19:44

La Roma ha vinto l’ultimo Derby della Capitale contro la Lazio in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo né il gol nei tre precedenti (1N, 2P); inoltre, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci con i bianconcelesti nella competizione e potrebbero registrare tre clean sheet consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 1967.18:59