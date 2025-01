Grazie per aver seguito con noi la diretta di Roma-Lazio, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:45

90'+7' Fine partita: ROMA-LAZIO 2-0 (10' Pellegrini, 18' Saelemakers)22:41

90'+5' Cartellino giallo per Evan Ndicka.22:37

90'+5' Cartellino rosso per Valentín Castellanos.22:37

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!22:33

89' Sostituzione Lazio: esce Nuno Tavares, entra Luca Pellegrini.22:32

87' Continua il pressing asfissiante della Lazio, la Roma si difende con le unghie e con i denti.22:31

83' Sovrapposizione di Lazzari che crossa per Castellanos, Svilar però esce e anticipa l'argentino bloccando la sortita offensiva dei biancocelesti.22:27

80' Sostituzione Lazio: esce Adam Marušić, entra Manuel Lazzari.22:22

79' Azione spaventosa di Tavares che supera il diretto avversario e conclude di sinistro: il suo tiro termina di pochissimo fuori a lato.22:22

78' Cartellino giallo per Leandro Paredes.22:20

76' Ennesimo spunto di Tchaouna che crossa per Zaccagni bravo a servire Dia, decisivo l'intervento di N'Dicka.22:18

74' Sostituzione Roma: esce Artem Dovbyk, entra Eldor Shomurodov.22:16

74' Sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra Tommaso Baldanzi.22:16

72' Cartellino giallo per Boulaye Dia.22:15

71' Cartellino giallo per Paulo Dybala.22:14

69' Castellanos continua ad essere il più pericoloso in casa Lazio: l'argentino conclude da posizione defilata con un destro veloce e preciso, bravo Svilar.22:12

67' Sostituzione Roma: esce Alexis Saelemaekers, entra Stephan El Shaarawy.22:10

67' Sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Niccolò Pisilli.22:10

65' Ancora Lazio pericolosa, questa volta con Tchaouna che di tacco prova a servire Castellanos. Decisivo Hummels in copertura.22:08

62' La Lazio continua a spingere con Castellanos prima e Rovella poi, in entrambi i casi decisive le respinte dei difensori della Roma.22:05

60' Opportunità enorme per la Lazio con Tchaouna, ben servito da Dia, ma impreciso dinanzi a Svilar, aiutato però anche dalla traversa.22:02

58' Grandissima occasione per la Roma con Pellegrini che tenta la conclusione di mancino. Bravo Provedel a respingere.22:00

55' Cartellino giallo per Nicolò Rovella.21:58

53' Duello molto acceso tra Zaccagni e Mancini: l'esterno della Lazio guadagna due falli in pochi secondi.21:56

50' Insiste la Lazio, questa volta con Guendouzi che dalla lunga distanza lascia partire un mancino, deviato, su cui Svilar si invola. Palla in calcio d'angolo.21:54

48' Approccio aggressivo della Lazio che si affaccia in attacco con Castellanos: decisivo l'intervento di Svilar.21:50

47' Inizia il secondo tempo di ROMA-LAZIO!21:49

46' Sostituzione Lazio: esce Dele-Bashiru, entra Boulaye Dia.21:49

46' Sostituzione Lazio: esce Gustav Isaksen, entra Loum Tchaouna.21:49

Occhio a Pedro e Dia che nel secondo tempo potrebbero tornare utili in casa Lazio, nella Roma scalpitano Pisilli ed El Shaarawy.21:34

La prima frazione di Roma-Lazio è totalmente a tinte giallorosse. La squadra di Ranieri domina in lungo e in largo e conclude il primo tempo con un netto vantaggio: 2-0 infatti dopo 45 minuti maturato grazie alle reti di Pellegrini prima e Saelemakers poi. Lazio troppo sterile in attacco e spaesata in fase difensiva.21:34

45' Finisce il primo tempo di ROMA-LAZIO!21:32

41' Cartellino giallo per Valentín Castellanos.21:27

38' Ci prova la Lazio su punizione con Isaksen che devia il cross di Tavares. La sua spizzata termina però fuori a lato.21:24

37' Cartellino giallo per Alexis Saelemaekers.21:23

34' Cartellino giallo per Mattia Zaccagni.21:20

32' Cartellino giallo per Mario Gila.21:17

28' Problemi fisici per Saelemakers, costretto all'ingresso in campo lo staff medico della Roma.21:15

25' La Lazio gestisce il possesso e prova a trovare varchi nella linea difensiva compatta e molto organizzata della Roma.21:13

22' La Lazio non ci sta e reagisce, spinta da un fenomenale Dele-Bashiru. Il centrocampista biancoceleste semina il panico sulla trequarti prima di concludere verso la porta, decisivo l'intervento di N'Dicka.21:10

18' GOL! ROMA-Lazio 2-0! Rete di Alexis SAELEMAKERS! Azione fantastica della Roma che con Dovbyk e Dybala si presenta al limite dell'area: l'argentino scarica per Saelemakers che si inserisce e conclude di destro, Provedel para, ma sulla respinta il belga deposita in rete il gol del raddoppio.



17' La Lazio prova a reagire con Isaksen: l'esterno biancoceleste si mette in proprio e conclude con un sinistro rasoterra, ma lento.21:04

13' Iniziativa personale di Hummels che conduce palla per diversi metri prima di concludere verso lo specchio: palla deviata e calcio d'angolo per i giallorossi.21:01

10' GOL! ROMA-Lazio 1-0! Rete di Lorenzo PELLEGRINI! I giallorossi parlano in vantaggio grazie ad una rete davvero splendida siglata da Pellegrini: il 7 infatti raccoglie palla al limite dell'area e con un tiro a giro di gran classe batte un incolpevole Provedel.



8' La Roma gestisce il possesso, la Lazio si difende con ordine.20:55

5' Arriva la reazione della Lazio con il solito Tavares: l'esterno biancoceleste conduce palla per diversi metri prima di scaricare per Isaksen. Il tiro di quest'ultimo viene ribattuto e sulla respinta Marusic conclude di prima intenzione alto sopra la traversa.20:52

3' Primo squillo della Roma: Koné si libera al limite dell'area e conclude con un destro a giro. Bravo Provedel a respingere e a rifugiarsi in calcio d'angolo.20:50

1' Inizia il primo tempo di ROMA-LAZIO!20:46

La Lazio non ha mai segnato più di una rete (quattro in totale) nelle ultime sette sfide contro la Roma in Serie A disputate da squadra ospite; l’ultima volta che ci è riuscita risale al 30 aprile 2017: un successo per 3-1 sotto la guida di Simone Inzaghi.18:59

La Roma ha vinto l’ultimo Derby della Capitale contro la Lazio in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo né il gol nei tre precedenti (1N, 2P); inoltre, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incroci con i bianconcelesti nella competizione e potrebbero registrare tre clean sheet consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 1967.18:59

Le scelte di Baroni: Isaksen preferito a Tchaouna a destra per completare la trequarti con Dele-Bashiru e Zaccagni. In avanti c'è Castellanos, solo panchina per Dia.19:44

Le scelte di Ranieri: c'è Pellegrini a centrocampo con Kone e Paredes, panchina sia per El Shaarawy che per Pisilli. Sulle corsie laterali confermati Saelemakers e Angelino, con Dovbyk e Dybala in avanti.19:43

Panchina Lazio: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari.19:42

Panchina Roma: De Marzi, Marin, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.19:41

Formazione LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Guendouzi, Rovella - Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni - Castellanos.18:58

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemakers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino - Dybala, Dovbyk.19:00

Stesso risultato per Roma e Lazio nello scorso turno di Serie A, un 1-1 a testa rispettivamente contro Milan e Atalanta.18:56

Benvenuti alla diretta di Roma-Lazio, match valevole per la 19a giornata di Serie A!18:55

