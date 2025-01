Fiorentina-Napoli, moviola: due gol annullati, un rigore dato e uno negato, che serata

La prova dell’arbitro Manganiello al Franchi analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto di Pinerolo ha ammonito

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Napoli. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B inizialmente, poi ha collezionato sei gettoni in A ma come se l’è cavata ieri l’arbitro di Pinerolo al Franchi?

I precedenti di Manganiello con Fiorentina e Napoli

Con i viola 9 precedenti (5 vittorie – di cui 2 vittorie in Coppa Italia, 4 pareggi e 0 sconfitte, ultimo incrocio Fiorentina-Sassuolo 2-1 del 7 gennaio 2023), con gli azzurri 11 incroci con 8 vittorie partenopee, un pari e due sconfitte.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con Rapuano IV uomo, Di Paolo al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Di Lorenzo.

Fiorentina-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 10′ graziato McTominay per una trattenuta su Beltran. Al 15′ gol del Napoli con combinazione tra Lukaku e Olivera e tiro finale del terzino ma l’arbitro annulla per fuorigioco, confermato dal Var dopo il check. Al 35′ Kean in gol, ma l’attaccante prima del tiro tocca il pallone con una mano come conferma anche il Var.

Al 39′ ammonito Di Lorenzo per gioco scorretto su Sottil. Al 63′ Moreno in area perde palla e frana poi su Anguissa. Nessun dubbio per l’arbitro che assegna il rigore che Lukaku realizza. Al 60′ dopo un doppio intervento miracoloso di Meret in mischia la Fiorentina protesta per un presunto mani in area di un difensore azzurro, l’arbitro lascia giocare e il Var non interviene. Fiorentina-Napoli finisce 0-3.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn sottolinea che in avvio manca un’ammonizione per McTominay per fallo evidente su Beltran e poi sul gol annullato ad Olivera spiega: “Decisione giusta. Sono due le posizioni di fuorigioco, il primo tocco di Olivera e il primo di Lukaku”. Sulla rete annullata a Kean Marelli chiarisce: “Ci sarebbe l’immediatezza del tocco di braccio negli istanti precedenti al gol, c’è da capire se c’è stato il colpo di braccio, se il pallone è rimbalzato sull’avambraccio ed è difficile da capire.

In caso di mancata certezza rimarrebbe la decisione di campo. Dall’ultimo replay dietro la porta, si vede che il pallone viene toccato da Kean con l’avambraccio destro e poiché c’è l’immediatezza, è stata annullata la rete”. Sul penalty per il Napoli infine è lapidario: “Rigore netto, giusto da parte di Manganiello non ammonire Moreno perché non si trattava di azione potenzialmente pericolosa”