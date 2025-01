Grazie per avere seguito con noi la diretta di Fiorentina-Napoli, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:02

90'+4' Fine partita! FIORENTINA-NAPOLI 0-3 (29' Neres, 54' rig. Lukaku, 68' McTominay).19:59

90'+3' Raspadori intercetta un passaggio di Kean e poi guadagna anche una punizione. 19:58

90'+1' L'arbitro Manganiello concede quattro minuti di recupero.19:55

89' Sostituzione NAPOLI: entra Gilmour esce Lobotka.19:53

89' Sostituzione NAPOLI: entra Raspadori esce Olivera.19:53

87' Olivera a terra dolorante, staff medico del Napoli in campo. 19:51

86' Sostituzione NAPOLI: entra Mazzocchi esce Spinazzola.19:52

86' Sostituzione NAPOLI: entra Ngonge esce Neres.19:50

83' Ranieri si sgancia in avanti, spazza Spinazzola. 19:47

80' Cross di Spinazzola, Anguissa in precario equilibrio in area di destro non riesce a indirizzare la sfera verso la porta. 19:47

79' Sostituzione FIORENTINA: entra Cataldi esce Adli.19:43

79' Sostituzione FIORENTINA: entra Kouamé esce Beltran.19:43

78' Cross rasoterra di Dodò, Olivera concede solo un corner. 19:43

76' Problema per Rrahmani dopo un contrasto con Kean, nulla di serio.19:40

73' Sostituzione FIORENTINA: entra Richardson esce Mandragora.19:37

73' Sostituzione NAPOLI: entra Simeone esce Lukaku.19:37

70' OCCASIONE FIORENTINA! Tiro a giro di Sottil dal limite dell'area, pallone fuori non di molto. 19:35

68' GOL! Fiorentina-NAPOLI 0-3! Rete di McTominay. Cross di Anguissa deviato, Comuzzo non riesce a liberare, McTominay arriva da dietro e mette il pallone alle spalle di De Gea.



Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay19:34

65' Fiorentina in avanti: contrasto aereo tra Gosens e Di Lorenzo, il pallone sorvola la traversa.19:30

63' OCCASIONE NAPOLI! Ripartenza sull'asse Lukaku-Neres, il brasiliano conclude sull'esterno della rete.19:28

61' OCCASIONE FIORENTINA! Cross di Dodò, svetta Beltran, pallone di poco a lato.19:27

61' OCCASIONE FIORENTINA! Meret respinge il tiro da centro area di Mandragora, poi si salva anche sul tentativo di Beltran. 19:26

59' Sostituzione FIORENTINA: entra Colpani esce Moreno.19:23

59' Sostituzione FIORENTINA: entra Gosens esce Parisi.19:23

57' Lunga serie di passaggi della Fiorentina, il Napoli si compatta nella propria metà campo.19:22

54' GOL! Fiorentina-NAPOLI 0-2! Rete di Lukaku. Calcio di rigore trasformato da Lukaku, De Gea spiazzato.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku19:19

53' RIGORE PER IL NAPOLI! Intervento in ritardo di Moreno su Anguissa, l'arbitro indica il dischetto.19:18

53' OCCASIONE NAPOLI! Neres per McTominay, lo scozzese in area non inquadra il bersaglio.19:17

51' Sottil in area scivola al momento del cross, Meret raccoglie la sfera.19:15

49' Lancio di Mandragora, Kean scatta in posizione irregolare, sfuma l'azione dei viola.19:13

46' Inizio secondo tempo di FIORENTINA-NAPOLI! Si riparte senza cambi.19:09

Il Napoli conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 29', Neres penetra in area e batte De Gea. La Fiorentina pareggia con Kean al 35', ma la rete è annullata per un tocco di mano dell'attaccante.18:55

45'+2' Fine primo tempo: FIORENTINA-NAPOLI 0-1! In gol Neres al 29'.18:52

45' L'arbitro Manganiello concede due minuti di recupero.18:50

42' Kean pescato in posizione di fuorigioco sul rilancio in avanti di De Gea, nulla di fatto per la Fiorentina.18:48

39' Ammonito DI LORENZO per gioco scorretto su Sottil.18:50

39' Fiorentina pericolosa: conclusione verso la porta di Mandragora, parata in tuffo di Meret.18:50

38' La Fiorentina resta in attacco dopo la rete annullata a Kean, tocco di mano confermato dal Var.18:45

35' Kean in gol, ma l'attaccante prima del tiro tocca il pallone con una mano.18:51

32' Reazione della Fiorentina, ma c'è un fallo in attacco di Moreno.18:36

29' GOL! Fiorentina-NAPOLI 0-1! Rete di Neres. Combinazione tra Neres e Lukaku, il brasiliano in area danza sul pallone e di destro da posizione laterale infila De Gea con un tiro sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore David Neres18:37

26' Neres converge e ci prova con il mancino, tiro fuori misura. 18:34

25' Possesso gestito dal Napoli, Anguissa non trova spazio sulla fascia sinistra.18:30

22' Traversone di Lobotka, colpo di testa impreciso di Rrahmani.18:26

21' Punizione dalla trequarti per il Napoli, fallo di Beltran su Lobotka.18:26

18' Primo squillo del Napoli, Spinazzola impegna De Gea. 18:23

15' Olivera in gol, ma l'azione del Napoli è viziata da due posizioni di fuorigioco (Olivera e Lukaku). 18:21

14' Sottil di tacco per Kean, l'attaccante non riesce a girarsi. 18:19

12' Olivera arriva sul fondo e guadagna un corner, battuto poi senza esito da Spinazzola.18:17

9' Sottil avanza e conclude di sinistro dal limite, pallone distante dalla porta.18:14

8' Tentativo di Dodò da fuori area sugli sviluppi di un corner, pallone alto di molto.18:13

7' Mandragora in area calcia di destro, tiro deviato in corner da Neres.18:12

5' Beltran trova un varco in area, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra.18:10

3' Fraseggio della Fiorentina, Dodò sulla corsia di destra si allunga troppo il pallone.18:09

1' Inizio primo tempo di FIORENTINA-NAPOLI! Dirige la gara l'arbitro Manganiello.18:05

Le scelte di Conte: in avanti spazio a Lukaku, Neres e Spinazzola ai suoi lati. Lobotka vertice basso di centrocampo. Out Kvaratskhelia e Politano.17:19

Le scelte di Palladino: Kean al centro dell'attacco, Beltran e Sottil a supporto. Mandragora e Adli in mediana, Parisi a sinistra, in difesa c'è la novità Moreno.17:26

Panchina NAPOLI: Caprile, Contini, Marin, Zerbin, Simeone, Gilmour, Gioielli, Ngonge, Raspadori.17:18

Panchina FIORENTINA: Terracciano, Martinelli, Valentini, Pongracic, Gosens, Richardson, Cataldi, Kayode, Ikoné, Kouamé, Caprini, Gudmundsson, Colpani.17:33

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Neres, Lukaku, Spinazzola.17:18

Formazione FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea - Moreno, Comuzzo, Ranieri - Dodò, Adli, Mandragora, Parisi - Beltran, Sottil - Kean.17:26

Manca poco all'inizio di Fiorentina-Napoli. Partenopei reduci da tre vittorie consecutive.17:16

Benvenuti alla diretta della partita della 19^ giornata di Serie A, si affrontano Fiorentina e Napoli.17:15

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp