Roma-Lazio: le gaffes di Paredes ed Hernanes scatenano i tifosi, che ha combinato l'argentino

Che scivolone prima del derby! per il centrocampista giallorosso. Anche l'ex Lazio Hernanes ne combina una grossa per assistere al match all'Olimpico

Roma-Lazio è il derby dei nervi tesi ma anche delle gaffes. Infatti, a poche ore dal derby tra Roma e Lazio, Leandro Paredes è finito al centro dell’attenzione per un errore social che non è passato inosservato. Il centrocampista argentino ha condiviso una storia su Instagram con un’immagine dall’alto per presentare la sfida ed accendere l’animo dei tifosi.

Peccato che la foto non fosse di Roma, ma di Verona, con tanto di zoom sull’Arena che ricorda un “Colosseo in miniatura”. Protagonista di un’altra gaffe è stato Hernanes, ex Lazio, che ha sbagliato entrata all’Olimpico per assistere al match.

Paredes, la gaffe pre-derby e l’ironia dei tifosi

La storia è stata cancellata da Paredes dopo un paio d’ore, ma troppo tardi per evitare gli sfottò. Alcuni tifosi della Lazio non si sono lasciati sfuggire l’occasione, salvando lo screenshot e ricondividendolo sui social.

Tra i tanti commenti ironici spiccano: “Paredes è pronto per il derby di Verona” e “Non riesco a vedere la Cupola di San Pietro”. Anche qualche romanista ha risposto per le rime: “Sono entrambe opere romane, quindi che non vi appartengono”.

Roma-Lazio, il gesto di Dybala

Un ‘ritorno’ all’Arena di Verona per Paredes

Curiosamente, Leandro Paredes ha avuto comunque un legame con l’Arena di Verona: l’argentino ha giocato per sei mesi al Chievo, tra gennaio e giugno 2014, prima di approdare alla Roma.

Hernanes e il “falso ingresso” all’Olimpico

Non è stata solo la gaffe di Paredes a strappare sorrisi prima del derby. Hernanes, ex giocatore della Lazio presente allo stadio, è stato protagonista di un curioso episodio. Prima del match, ha sbagliato ingresso provando a entrare nella Curva Sud, tra i tifosi romanisti.

“A profeta, te stai a sbaglia”, gli hanno detto ridendo alcuni sostenitori giallorossi. Hernanes è stato poi accompagnato all’accesso corretto, quello della Tribuna Autorità.

