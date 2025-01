Inter e telenovela Frattesi: alla Roma chiede 45 milioni, a Juve e Napoli 70

Marotta inventa il prezzo variabile per il centrocampista che chiede di andar via: costi diversi per giallorossi, bianconeri e azzurri, bufera social

Frattesi può partire, l’Inter detta il prezzo: 45 milioni, senza contropartite tecniche, se è la Roma a farsi avanti; 70 milioni, se a bussare saranno Juventus e Napoli. L’intenzione dei nerazzurri è non volere rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, che la Roma al momento non può fregiarsi di esserlo.

L’Inter punta i piedi, ecco il prezzo di Frattesi

L’Inter punta i piedi: se Frattesi vuole andare via non verranno prese in considerazione offerte inferiori a 45 milioni di euro e senza contropartite tecniche, se sarà la Roma a richiedere il centrocampista. Altrimenti il prezzo lievita, fino a 70 milioni di euro per Napoli e Juventus. Una richiesta enorme, decisamente fuori mercato, che ha un solo obiettivo: scacciare via due dirette concorrenti allo scudetto.

I rapporti tra il club nerazzurro, il calciatore e il suo agente Beppe Riso rischiano di logorarsi col passare dei giorni. Frattesi, chiuso in un centrocampo di stelle e poco utilizzato da Simone Inzaghi, vorrebbe giocare con più continuità onde evitare di perdere tempo e Nazionale.

L’Inter ha fatto sapere il valore attribuito a Frattesi, che due estati fa si trasferì a Milano, dal Sassuolo, per 25 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante Mulattieri, valutato 7 milioni di euro, per un totale di 32 milioni e un contratto da 2.8 milioni a stagione, per 5 anni. Oggi, per svestirlo del nerazzurro occorreranno quasi 15 milioni di euro in più del costo del cartellino di un anno e mezzo fa.

Eppure l’Inter sembrava essere stata chiara con il calciatore, che aveva mostrato disponibilità a rinviare qualsiasi discorso su un’eventuale cessione alla prossima estate. Lo scorso ottobre, Frattesi, aveva pubblicamente ammesso: “Leggo di problema Frattesi, che non è mai esistito e mai esisterà. Sono intelligente abbastanza da capire che siamo in tanti forti a centrocampo, il mister deve scegliere chi sta meglio”. Qualcosa, però, è andato storto.

Inter, Frattesi via? Sì, ma senza contropartite

Riso, procuratore di Frattesi e di Cristante, ha provato a ingolosire l’Inter con un’ipotesi di scambio: l’ex Sassuolo in giallorosso per soldi più il prestito di Cristante. Proposta rispedita al mittente dai nerazzurri: 45 milioni oppure non se ne farà nulla.

Lo stesso vale per Lorenzo Pellegrini: l’interesse dell’Inter esula dalla possibile trattativa con la Roma per Frattesi. Se ne parlerà a parte, a messo che ci sia l’intenzione di investire fortemente sul capitano giallorosso, che sembra essere più vicino al rinnovo che all’addio. La Roma proverà a giocare la carta “sentimentale”: Frattesi è di Roma ed è cresciuto nella Primavera giallorossa. Ieri c’è stato già un incontro tra Riso e il ds Ghisolfi, a Milano. Ma al momento l’Inter non mostra interesse a trattare alle condizioni, “morbide”, proposte dal procuratore.

Inter, Frattesi e il prezzo monstre per Napoli e Juve

In realtà su Frattesi ci sarebbe pure il Napoli, che pare abbia fatto un sondaggio con l’agente incontrando pareri positivi. Mentre la Juventus, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è ferma al gradimento mostrato qualche tempo fa, rimasto sopito, ma mai sparito del tutto.

Per loro, però, la richiesta dell’Inter aumenta di 25 milioni di euro: per Frattesi i nerazzurri hanno chiesto 70 milioni di euro, evidenziando il fastidio provato per una telenovela che rischia di prendere strade spinose e mettere l’uno contro l’altro, club e calciatore.

Nel mirino dell’Inter più che lo stesso Frattesi, che non ha mai espressamente chiesto la cessione, è finito l’agente del calciatore, Beppe Riso, che sta provando a muovere i fili spostando assistiti da una squadra all’altra, facendo ovviamente gli interessi di Frattesi, Cristante e i suoi.

Frattesi vale 45 0 70 milioni? I commenti sui social

Il doppio prezzo attribuito dall’Inter per Frattesi ha fatto scatenare il popolo dei social, inasprendo soprattutto i rapporti tra la società e i tifosi juventini e napoletani. Su “X” sotto al post del giornalista Giovanni Capuano, che richiama il “prezzo variabile” del centrocampista, si sprecano i commenti.

C’è Selvaggia bianconera che si domanda: “Premettendo che già 45 milioni sono esagerati, ma che vuol dire alla Roma per quel prezzo e 70 milioni per Napoli e Juventus? E’ normale?”. Ci va più duro Giuseppe Barreca: “Che buffonata, 70 milioni per uno che non gioca mai”, scrive.

Expresidente, invece, si chiede: “Siamo su scherzi a parte?”, mentre spostandoci sull’ironia, Gippa commenta: “Vabbè dai, del resto mi sembra anche poco per un Pallone d’Oro” oppure Giampdisan che sdrammatizza: “Ma perché così poco? Svalutare così Zico mi sembra assurdo”.

Non mancano neppure meme e Gif dell’Ingegner Cane, il celebre personaggio inventato da Fabio De Luigi a Mai dire Gol. A metterci un freno è EnricoS1897, evidentemente un tifoso juventino (1897 è l’anno di fondazione della Juventus), che spiega: “Il prezzo giusto è quello di Transfermarkt, quindi 32 milioni di euro”.