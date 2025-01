Il Psg non molla il Napoli e Kvara. La dirigenza del club parigino avrebbe studiato delle soluzioni convincenti per il club azzurro che prevedono l’inserimento di contropartite tecniche di interesse e di valore per Manna. Secondo quel che riporta la Gazzetta, sarebbero stati inseriti nella trattativa anche Asensio e Kolo Muani, primo nome sulla lista di Giuntoli. Come già anticipato, le cifre su cui si sviluppa l’accordo sono sugli 80 milioni per il georgiano, con il Psg intenzionato a ridurre la portata della cifra cash da versare con un cartellino di gradimento per il club azzurro.