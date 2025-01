Roma, derby e Frattesi: Ghisolfi apre al ritorno dell'ex che ora può davvero lasciare l'Inter

Il direttore sportivo giallorosso ha aperto al ritorno nella Capitale del centrocampista chiuso a Milano dall'ampia concorrenza, che lo ha portato ai margini

Nella serata in cui la Roma vince il derby contro la Lazio, il ds giallorosso, Florent Ghisolfi, apre al possibile ritorno nella Capitale di Davide Frattesi lasciando intendere le intenzioni del club, pronto ad approfittare dell’occasione già in questa finestra di marcato invernale.

Derby e Frattesi

La Roma chiude con il sorriso un girone di andata non certo semplice facendo proprio il derby contro la Lazio grazie a una prestazione importante davanti ai propri tifosi. Il 2-0 firmato da Pellegrini e Saelemaekers in quella che è sempre molto di più che una semplice partita non è però l’unica nota lieta della serata giallorossa, infiammata in chiave mercato già prima del responso del campo dal direttore sportivo, Florent Ghisolfi.

Ghisolfi apre a Frattesi

Intervistato prima dell’avvio del match da Diletta Leotta e Massimo Ambrosini per DAZN, il ds della Roma non ha potuto esimersi dal rispondere a qualche domanda sul mercato, che fino al prossimo 3 febbraio monopolizzerà inevitabilmente le attenzioni oltre al calcio giocato. In particolare, a pochi minuti da Roma-Lazio, Ghisolfi ha di fatto confermato le voci circolate negli ultimi giorni sul possibile ritorno in giallorosso del centrocampista ora in forza all’Inter, Davide Frattesi.

“Frattesi figlio di Roma”

Ghisolfi ha, infatti, spiegato: “Frattesi alla Roma? È un giocatore che ci piace, ma non voglio commentare le voci di mercato, specie appena prima di un derby. Su Davide posso dire che un buon giocatore e, come per Lorenzo Pellegrini, anche lui è un figlio di Roma…“. L’interista, infatti, oltre a essere nato e cresciuto a Roma, dopo una breve parentesi nelle giovanili della Lazio, è un prodotto del vivaio giallorosso, prima di esplodere nel Sassuolo.

Frattesi meno centrale all’Inter

In nerazzurro dal 2023, dopo due ottime annate in Emilia, già all’epoca Frattesi era stato a un passo dal tornare alla Roma, preferendo però poi l’Inter. L’anno scorso è arrivato lo scudetto della seconda stella in cui ha contribuito a suon di prestazioni e gol, spesso da subentrante. Un ruolo confermato anche in questa stagione, ma con l’aumento della concorrenza (leggasi Zielinski, ndr), il minutaggio concessogli da Inzaghi si è ridotto visibilmente.

Scambio con Pellegrini?

Per Frattesi, infatti, sono state appena quattro le gare da titolare con altrettante partite vissute interamente dalla panchina e l’ultima parte dell’anno che lo ha visto subentrare spesso e volentieri solo nei minuti finali. Ora la strada potrebbe riportare Davide a Roma, magari in uno scambio con Lorenzo Pellegrini. Un incrocio difficile, ma non impossibile, a maggior ragione dopo le parole di Ghisolfi.

Un incastro possibile

Quello che è certo è che l’Inter difficilmente priverà Inzaghi del suo dodicesimo uomo dell’anno scorso. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, per veder partire Frattesi, i nerazzurri chiedono almeno 40 milioni di euro. È altrettanto vero che al giocatore i nemmeno 600′ giocati fin qui non possono che stare stretti e, in un modo o nell’altro, una soluzione occorrerà trovarla, che sia ancora a Milano o nella Capitale, magari già in questo mercato di gennaio. I giallorossi vigilano e si preparano a non perdere la chance per riaccogliere Frattesi, il figlio di Roma.