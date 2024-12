Bologna, la rivincita di Italiano: stessi punti di Thiago Motta e sui social è tempo di paragoni col tecnico della Juve

Il “miracolo Bologna” potrebbe ripetersi anche sotto la guida di un nuovo allenatore: Vincenzo Italiano dopo il successo a Torino sale a quota 28 ed eguaglia Thiago Motta nella scorsa stagione

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto merito di Motta o dietro al Bologna c’è un altro segreto? La formazione rossoblù di Vincenzo Italiano continua a viaggiare a ritmi spediti nel massimo campionato, la vittoria sul campo del Torino mette la formazione di Italiano in condizione di insidiare le prime posizioni della classifica e cominciano i confronti con la scorsa stagione e il cammino di Thiago Motta.

Italiano si prende la rivincita

“Un buon allenatore ma…”. Alla fine della scorsa stagione su Vincenzo Italiano c’erano più dubbi che certezze. Alla guida della Fiorentina, il tecnico ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia senza mai però riuscire a centrare un trofeo e alla fine è arrivata una separazione che si è rivelata anche molto più polemica di quanto descritto. I dubbi sul suo sistema di gioco, sulla sua capacità di fare punti erano tanti ma a Bologna, il tecnico ha confermato le sue qualità riuscendo a tenere la squadra nella zona alta della classifica.

Il “miracolo” Thiago Motta

La cavalcata del Bologna nella scorsa stagione è stata da applausi, forse uno dei risultati più sorprendenti della serie A negli ultimi. Merito senza dubbio di Thiago Motta che grazie al suo lavoro in Emilia si è guadagnato anche la chiamata della Juventus. Ma ora che dopo 16 partite i punti tra i due allenatori sono gli stessi (28) cominciano anche i paragoni e i primi dubbi. C’è da segnalare che il vero salto di qualità, il Bologna lo ha compiuto nella seconda parte della scorsa stagione riuscendo a macinare punti e vittorie che gli hanno permesso di arrivare in Champions. Ma c’è anche da dire che rispetto alla stagione 2023/2024, Italiano ha dovuto fare a meno di giocatori importanti come Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers e che in questa stagione si deve districare tra il doppio impegno campionato-Champions.

I dubbi sul tecnico della Juventus

Al momento, dopo 16 partite disputate (il Bologna deve recuperare il match con il Milan), Italiano e Thiago Motta hanno gli stessi punti anche in questo campionato. Partenza un po’ lenta per il primo che però ha saputo recuperare, mentre l’andamento dei bianconeri è andato un po’ a corrente alternata. E dopo il successo sul Torino, c’è chi qualche dubbio nei confronti del tecnico della Juventus comincia a sollevarlo: “Italiano sta ridimensionando il cosiddetto miracolo dello scorso anno di Thiago Motta”, scrive Damiano. “Ha gli stessi punti di Thiago ma senza i giocatori più importanti e giocando una competizione in più”. Ma i rimpianti sembrano essere anche dei tifosi del Milan: “Non capisco come non abbiamo puntato su di lui piuttosto che andare su uno come Fonseca”.