Cassano: l'Inter rischia il fallimento, Thiago non fa capire niente, il Napoli gioca in 10

FantAntonio scatenato a Viva el Futbol, il barese elogia le rivelazioni Atalanta, Lazio e Fiorentina e mette a nudo tutti i problemi della Juventus

Particolarmente ispirato Antonio Cassano nell’ultima puntata di Viva el Futbol, il nuovo format su twitch che conduce assieme ad Adani e Ventola, suoi compagni d’avventura da sempre. Il barese tesse l’elogio di Gasperini, che considera un vero maestro di calcio, applaude Baroni e Palladino che hanno saputo dare un’identità di squadra in pochi mesi a Lazio e Fiorentina, e parla anche delle big.

Per Cassano l’Inter più forte di tutti

Si parte dalla squadra per cui tifa, ovvero l’Inter: “L’abbiamo sempre detto qui: l’Inter se perde il campionato è un fallimento, è talmente superiore alle altre, di tanto anche… La squadra ha fiducia e consapevolezza, soprattutto in Italia. Decide il ritmo, come gestire la partita proprio… Ha fatto una gara di qualità buona, neanche top. Lautaro non è in forma, Thuram non ha fatto una grande partita, ma loro fanno giocare bene la squadra.

L’Inter in Italia ha la squadra di gran lunga più forte e gestisce quindi. In difesa ha qualche problema a livello fisico. In Italia non avrà problemi, è la grande favorita. Se non vince il campionato, è un grande fallimento ripeto”

Cassano al veleno sulla Juventus

Quando si passa alla Juventus FantAntonio si scatena: “La Juve è identitaria e il Milan no, va bene, ma ha fatto un passo indietro col Bologna che meritava di vincere. La Juve si appoggia solo su Conceicao, il problema è il suo attaccante, Vlahovic dopo i 4 mesi alla Fiorentina ha fatto solo prestazioni oscene ma anche Koopmeiners, tante palle perse ha fatto grande fatica”.

Cassano non risparmia nessuno: “Lì dietro solidità zero nelle ultime partite, poi troppi cambi, dal portiere al terzino, conosco Thiago Motta, è stato anche mio compagno in Nazionale, ha due coglioni come una casa e dice quello che pensa ma non mi sta convincendo. La Juve ha speso più di 200 milioni ma non vedo una squadra che gioca bene, non ci capisco niente”

Lukaku palla al piede per Conte

Infine capitolo Napoli: “Finora il lavoro di Conte è stato stratosferico ma sta giocando con un giocatore in meno che è Lukaku. Di fatto è un grande problema, lui non pensava di trovarsi un Lukaku in queste condizioni: non so se ritornerà mai quello dell’Inter. Questo è un grande problema al pari di quello di Kvara, lo vedo impaurito. Scudetto? Se lo giocherà, sarà un problema per Inter e Atalanta, se a marzo rimarrà a contatto con le prime. Non ho capito se Conte vuol fare qualcosa a gennaio anche per stimolare qualche giocatore”.