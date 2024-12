Vieri accetta col sorriso il Tapiro d’Oro per le liti con l’ex Canalis, no comment su Adani e Cassano  

Bobo-gol sta al gioco e conferma a Striscia La Notizia le rivelazioni della showgirl sul rapporto turbolento con l’ex attaccante. Si rifiuta invece di parlare dei vecchi soci

Calciatore ieri, imprenditore e uomo di spettacolo oggi: Christian Vieri non poteva dunque che accettare con un sorriso il Tapiro d’Oro che Striscia La Notizia gli ha consegnato dopo le rivelazioni dell’ex Elisabetta Canalis. Diverso l’umore quando Valerio Staffelli gli ha chiesto una battuta sugli ex soci della Bobo Tv Daniele Adani e Antonio Cassano…

Striscia La Notizia, Vieri accetta il Tapiro d’Oro

Christian Vieri sta al gioco di Striscia La Notizia e accetta col sorriso il Tapiro d’Oro consegnatogli dal tg satirico di Canale 5 dopo le dichiarazioni dell’ex Elisabetta Canalis al programma tv “Belve”: la premiazione di Bobo-gol andrà in onda nella puntata di stasera, in programma alle ore 20:35.

All’inviato storico di Striscia Valerio Staffelli Vieri conferma che quello con l’ex velina è stato un rapporto burrascoso, segnato da liti anche violente.

Vieri e le liti con la Canalis

“È vero che una volta da Elisabetta le ho prese”, dichiara Vieri, confermando la veridicità di un episodio raccontato a “Belve” dalla Canalis. “È entrata nel bar in cui ero con un amico – ha proseguito Vieri -, mi ha sputato e mi ha dato una testata. Meno male che ancora non faceva kick boxing…”.

Anche un’altra storia raccontata dalla Canalis viene bollata da Vieri come vera: ci riferiamo all’insulto vergato in piena notte dalla showgirl con le chiavi sulla carrozzeria dell’auto dell’allora attaccante dell’Inter, offesa che la Canalis voleva leggessero tutti i fan di Vieri presenti ad Appiano Gentile al momento dell’ingresso nel centro sportivo dei giocatori nerazzurri. “Anche la storia della scritta ‘figlio di…’ sulla macchina è vera – dice Vieri -. E pensa: non eravamo nemmeno fidanzati, eravamo in quelle fasi di tira e molla”.

Vieri e il no comment alla domanda su Adani e Cassano

Del tutto diverso l’umore di Vieri quando Staffelli passa dalla storia con la Canalis ad un altro argomento che ha sollevato critiche e polemiche: l’addio alla Bobo Tv di Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Vieri, infatti, si rifiuta di parlare degli ex soci. “Lasciamo stare quei tre là…”, la battuta di Bobo-gol prima di salutare Staffelli e tornare a casa col 12° Tapiro d’Oro della sua carriera.