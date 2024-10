Vieri rilancia la Bobo-tv, nuovo format da mercoledì con la Champions: ecco di cosa si tratta

Dopo la rottura con Adani e Cassano e le polemiche infinite l'ex bomber rinnova il programma e riparte con uno show in occasione di Young Boys-Inter

Ma che fine ha fatto la Bobo tv? Mentre Adani, Cassano e Ventola continuano a far parlare con il loro format “Viva el Futbol” cosa sta facendo Vieri? L’ex bomber dell’Inter da quasi un anno ha messo su un progetto nuovo che però non è decollato ma è pronto al rilancio a partire dalla prossima settimana.

Vieri e la rottura con gli ex amici

Proprio ieri, in un’intervista al Corriere della Sera, Vieri era andato giù pesante con i suoi ex compagni di avventura dicendo: “Per me non esistono più, ho sentito parlare troppo, non devono più parlare della mia famiglia”.

Dal canto loro Cassano ed Adani più di una volta hanno preso le distanze da Vieri, definito “traditore” e tra loro (compreso Ventola) e l’ex amico non c’è stata alcuna possibilità di riconciliazione. Anzi FantAntonio è stato durissimo sottolineando anche come neanche la mamma di Vieri vedesse più la Bobo-tv.

Cosa sta trasmettendo la Bobo-tv

Vieri lo scorso novembre, dopo la definitiva rottura, aveva annunciato la nascita del suo nuovo format, la Bobo Tv Channel, un vero e proprio canale digitale d’intrattenimento a 360°: “Cambiamo completamente pelle – dichiarò – ci presentiamo al pubblico con 7 programmi poi arrivare in un anno a 15 proposte. Darò spazio a voci diverse. Io ho deciso di cambiare la prospettiva della Bobo Tv Channel facendo un passo indietro con il mio programma dando una trasversalità di contenuti sempre più ampia. Sono molto contento di intraprendere questa avventura con grandi professionisti e personaggi di talento!”.

L’anima della Bobo Tv Channel in questi mesi non è stata solo il calcio, ampio spazio è stato dato anche al padel, ultima fiamma sportiva di Vieri. Poi i casi da moviola, lo stato di forma delle squadre, calcio internazionale con analisi tecniche, lavagne tattiche e consigli per il fantacalcio.

Da mercoledì il nuovo format di Vieri

Con un post sul profilo instagram della Bobo tv Vieri ha però annunciato una novità. L’ex bomber rilancia e si legge: “Il boss è tornato! Mercoledì 23 al via il nuovo format BomberBigMatch livereaction dalle 21 sui canali bo2tv. Se sei a Milano ti aspettiamo per vivere insieme la notte di Champions League in plbworld gustando aperitivo e cena con megaschermi”.

In pratica in occasione di Young Boys-Inter, gara della terza giornata di Champions League, Vieri riparte con un programma live che sarà aperto in parte anche al pubblico. Una risposta agli ex amici di un tempo, sperando di recuperare quel successo che aveva fatto della prima Bobo tv un programma di culto.