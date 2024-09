Adani svela un retroscena sulla BoboTv: poi racconta un Vieri inedito e fa un’ammissione

Adani torna sulla nascita della BoboTv facendo alcune rivelazioni, poi racconta una versione inedita di Vieri, che - ammette - incontrerebbe senza problemi

In un’intervista rilasciata a Luca Casadei nel podcast One More Time, Daniele Adani è tornato parlare della BoboTv, ripercorrendo l’inizio del progetto condiviso con Cristian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola e svelando un retroscena sul nome del programma.

L’ex difensore dell’Inter ha poi raccontato anche un lato inedito di Bobo, ammettendo che se dovesse contattarlo per vedersi accetterebbe molto volentieri.

Adani torna sulle origini della BoboTv

Daniele Adani ripercorre la nascita della BoboTv, sorta nel periodo dell’esplosione della pandemia da Covid, raccontando tutte le fasi della sua ideazione: “La Bobo TV nesce nel momento di lockdown, quando eravamo tutti chiusi in casa. Con Instagram potevi fare uno e uno, il blocco lo apriva Nicola e lo chiudevo io. Antonio veniva ogni tanto”.

L’ex difensore poi passa all’approdo su Twitch e torna anche sulla rottura con Sky, dove proprio in quel periodo svolgeva il ruolo di commentatore: “A un certo punto l’evoluzione è stata andare su Twitch e Bobo mi dice: ‘Io ho bisogno di te per fare una cosa che sarà unica’. Poi mettiamo Ventola e la gente vuole Cassano’. Io ero già in rotta con Sky e questo ha favorito la rottura. Adesso tutti fanno tutto, allora sembravo responsabile di tutto io”.

Adani e la rivelazione sul nome “BoboTv”

Contrariamente a quanto molti danno per scontato, il nome BoboTv non è stato ideato da Cristian Vieri, almeno secondo la ricostruzione di Adani, che racconta anche quanto fosse legato al progetto: “La Bobo TV è stato un figlio che non ho mai avuto. Io ho visto il cambiamento. Mentre per noi era tutto, se tu cambi e il tuo trasporto non è più come prima.

Il nome l’ho dato io ma non lo ammetterà mai. Senza di me non ci sarebbe stata nemmeno la puntata uno e c’è stato tanto lavoro dietro, perché ognuno è fatto a modo suo, ma è stato un periodo bellissimo per tutti”.

Il lato umano di Vieri raccontato da Adani

Adani si è poi soffermato sulla persona di Vieri, raccontando alcuni lati più privati e umani di Bobo, esplosi da quando è diventato padre: “Ci siamo conosciuti quando sono arrivato all’Inter. Lui è una persona molto intelligente a mio parere. Ha un’umanità che non mostra. Le sue bambine, che io amo, hanno tirato fuori quel lato di lui che noi abbiamo conosciuto, ma che magari fuori si vedeva meno.

È una persona veramente con valori, di una dolcezza non manifestata. Il suo silenzio molte volte, nel suo tormento interiore, fa trapelare anche una riflessione volta al bene”.

Adani: “Accetterei di incontrare Bobo”

Alla domanda se accetterebbe di incontrare Vieri se lui glielo chiedesse, Adani non ha dubbi nel rispondere in maniera affermativa: “Io ci sono sempre stato non per business, ma perché condividendo tra amici è nata una cosa unica. Se lui venisse da me ora e mi chiedesse di vederci, accetterei. Chi sono io per non andare? Sarei disponibile ad ascoltare, ma lui sarebbe disposto a fare altrettanto?”.