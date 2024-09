Adani chiama Allegri e rivendica il dissing del secolo: che ne sanno i giovani di oggi?

Fedez e Tony Effe hanno catalizzato l'attenzione mediatica. Anche Lele Adani ha deciso di riproporre sui social un video che ha diviso i tifosi

Da ‘E facciamo calcio’ a ‘E facciamo dissing’. Sulla scia dell’attuale rivalità musicale tra Tony Effe e Fedez, che sta coinvolgendo e appassionando i più giovani sui social per i loro continui botta e risposta, anche Lele Adani ha deciso di riportare in auge il suo celebre confronto avvenuto in diretta TV con Massimiliano Allegri nel 2019. Altro che scontro tra rapper: l’ex calciatore rivendica quel momento come il “dissing del secolo”. Sui canali social dell’ex calciatore ed opinionista Rai, intanto, scoppia una bufera.

Adani, il parallelo con il dissing tra Fedez e Tony Effe

Il calcio, come per la musica, spesso divide. Lele Adani ha furbescamente cavalcato l’onda mediatica, approfittando dell’attenzione generata dalla sfida musicale tra Fedez e Tony Effe che sta dominando i gossip del panorama musicale. Il noto opinionista ha voluto riproporre scherzosamente l’indimenticabile faccia a faccia avvenuto negli studi di Sky con Allegri. All’epoca allenatore della Juventus, Allegri si scontrò con Adani in un acceso dibattito calcistico. Adani ha accompagnato il video rievocativo con l’ironico commento: “Ma che ne sanno Max i giovani d’oggi…”, lanciando inoltre l’hashtag #dissingdelsecolo.

In quell’occasione, Allegri perse la pazienza all’incalzare delle domande di Adani, reagendo con un durissimo: “stai zitto, ora parlo io”, un momento entrato nella storia delle discussioni calcistiche, seguito dal leggendario “no, stai zitto lo dici a tuo fratello”.

Adani, fenomeno dei dissing e il motivo della pubblicazione

Proprio come la rivalità tra i due rapper Fedez e Tony Effe, che sta dividendo i fan, anche lo scontro tra Adani e Allegri riuscì a polarizzare l’opinione pubblica calcistica, segnando un momento ‘storico’ per gli appassionati del mondo del calcio divisi in due fazioni.

Dissing Adani-Allegri, i tifosi restano ancora più divisi

“E facciamo dissing”, scherzano gli appassionati sportivi sui social ma non finisce qui. A distanza di anni si riapre la polemica infinita di quel momento televisivo che continua a lasciare strascichi: “Allegri ha avuto il coraggio di dire dinanzi a 60 milioni di italiani che tu, Adani, non capisci nulla di calcio e ancora sto godendo per questo”. E ancora: “Lele, ormai stai diventando schiavo del tuo personaggio”. Non si placano le polemiche: “Lele, questo episodio ti ha cambiato la vita. Immagina cosa saresti ora senza Max”.

Continuano gli sfottò social: “Lele ma tu iniziasti asserendo ‘non dici cose serie’, è normale che ti rispose in quel modo Max”. E ancora: “Adani, Allegri ti ha messo al muro e poi anche Sky nel futuro. Padre tempooo”. C’è poi chi scrive: “Lele ma tu non hai mai allenato e parli ancora, ma che ne sai di cosa voglia dire gestire un gruppo di 25 giocatori?”. E infine: “Lele questo si chiama stupro non dissing, Allegri ti ha umiliato e tu ti vanti ancora di quel momento, che poveraccio che sei”.