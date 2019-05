Allegri-Adani, Ivan Zazzaroni prende posizione

Intervistato da Radio 1 durante la trasmissione “Un giorno da pecora”, il popolare giornalista sportivo, ma anche personaggio televisivo, Ivan Zazzaroni ha toccato diversi argomenti, calcistici e non solo.

Il direttore del “Corriere dello Sport”, nonché storico giurato di “Ballando con le Stelle”, ha parlato della propria passione per la trasmissione tv condotta da Milly Carlucci, che lo ha visto anche nei panni di concorrente, nel 2007: “Mi diverto davvero molto a farlo, ormai è come se fosse un appuntamento tra parenti. Perché sono in piedi durante la diretta? Uno dei motivi è perché per la puntata arrivo da Milano in treno, e sto seduto per tre ore. Poi gli sgabelli sono scomodi, magari prima prova a sedermi, ma dopo poco preferisco restare in piedi. Ormai è diventato un rito scaramantico. Penso che quest’anno se la giocheranno Ettore Bassi e Osvaldo”.

Passando al calcio ecco un aneddoto curioso sul proprio tifo per il Bologna: “Sono tifoso del Bologna, sono nato e cresciuto lì. Andavo in curva, e ho portato Baggio: l’allora presidente Gazzoni mi telefonò per sapere se era possibile farlo venire, perché Baggio in quel momento era fermo, stava per lasciare il Milan. ‘Secondo te potrebbe venire a Bologna? Perché non lo portiamo?’ mi chiese. Allora io ho chiamato Baggio e lui mi ha risposto di sì”.

Non poteva mancare un parere sincero sul tema della settimana, l’acceso scontro in tv tra Max Allegri e Daniele Adani. Zazzaroni prende posizione: “Abbiamo lasciato agli ex calciatori e agli ex allenatori il microfono per cose che non dovrebbero esser di loro competenza. Adani è un calciatore estremamente appassionato e studioso di calcio, ma credo che il suo campo d'azione dovrebbe limitarsi al commento tecnico della partita e che a fine gara le domande agli allenatori dovrebbero farle solo i giornalisti”.

Infine un excursus sui colleghi: “Caressa è il più bravo telecronista che c'è, anche se Sandro Piccinini è unico, ha creato un suo linguaggio. Paola Ferrari e Diletta Leotta? Paola è come fosse mia sorella, siamo cresciuti insieme, ma credo sbagli a polemizzare. Non è il suo livello”.



