Adani attacca Sky Sport: l’opinionista svela il retroscena sul suo addio alla tv satellitare

L’ex difensore è tornato sul suo improvviso allontanamento dall’emittente dopo la stagione 2020/21: “Nessuno mi convocò per informarmi, nelle mail dicevano che ero una colonna portante”

Daniele Adani è tornato a parlare della fine della sua collaborazione con Sky Sport, rivelando di essere stato scaricato dalla tv satellitare improvvisamente e senza una motivazione ufficiale.

Adani e il racconto dell’addio a Sky Sport

Un addio improvviso e non motivato: così Daniele Adani descrive la fine della sua esperienza professionale a Sky Sport. L’ex difensore, oggi opinionista tv per RaiSport, ne ha parlato nell’ultima puntata di Viva El Futbol, rubrica web di approfondimento sul calcio che lo vede protagonista insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano. Adani ha spiegato di essere stato tagliato da Sky Sport da un giorno all’altro, senza che nessuno gli spiegasse il perché.

Adani e il mancato dialogo con i dirigenti di Sky Sport

“Senza sapere niente, di colpo ero fuori. Non ero più nel programma – ha raccontato Adani -. Nessuno mi ha convocato per informarmi dell’intenzione di voler apportare dei cambiamenti”. Il racconto dell’opinionista si riferisce alla stagione 2020/21, di cui Adani si era occupato con cura. “Trattavamo il programma su alti livelli, fino a fare anche le top 11 che alla gente piacciono. Facevamo anche un lavoro statistico e prendevamo in esame le annate dei giocatori più promettenti, come Pavlovic. Li selezionavamo, in settimana ci preparavamo”.

Adani e le mail dei dirigenti di Sky Sport

Adani ha rivelato che nulla faceva prevedere un suo allontanamento da Sky Sport. “Nelle mail che mi mandavano i responsabili ci dicevano che io e Anna Billò eravamo le colonne portanti del programma – ha poi aggiunto Adani -. Poi di colpo sono rimasto fuori… guarda il modo di gestire i gruppi di lavoro da parte di quelli che stanno sopra…”. Nessun accenno da parte di Adani a Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport che prese la decisione di separarsi dall’ex difensore.