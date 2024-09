Nations League: Francia-Italia, la prima volta double face di Adani telecronista degli azzurri, il web si scatena

Il debutto dell'ex difensore come seconda voce della Nazionale italiana su Rai1 al fianco di Rimedio: sui social i tifosi si dividono

La prima volta non si scorda mai. Ieri nel match con la Francia per Lele Adani c’è stato il debutto come seconda voce dell’Italia, una promozione annunciata questa estate. L’ex difensore ha preso il posto di Antonio Di Genaro come spalla di Alberto Rimedio. Com’è andata? All’inizio Adani era sembrato calmo e inusualmente pacato poi, ai gol dell’Italia, l’ex difensore su Rai 1 ha tirato fuori tutte le sue esultanze iconiche che hanno scatenato i tifosi sul web.

Nations League, Adani sull’avvio shock di Francia-Italia

Durante la prima mezz’ora di gioco, Lele Adani è apparso molto misurato alla prima telecronaca della Nazionale. Nonostante il gol subito dall’Italia, dopo soli 14 secondi, l’ex calciatore si è comunque trattenuto e ha solo commentato: “Mi meraviglia che questi errori arrivino anche da giocatori di esperienza”.

Cambia registro, per la prima volta Lele Adani al pareggio di Dimarco al 30’: “Ohhh!!! Gol principesco al parco dei principi, nasce tutto dai cambi di gioco. La combinazione è degna dell’Italia di un altro tempo. Mamma mia! Dimarco dei gol belli li ha fatti, mi viene da chiedere se questa Italia abbia le capacità di esprimersi meglio dopo questa prima mezz’ora”.

Adani alza la voce dopo i gol dell’Italia contro la Francia

E’ però nella ripresa che Lele Adani si è lasciato andare del tutto, con le consuete iperboli enfatiche: “Alberto questo è calcio, questo è coraggio. Questo è protagonismo, anche contro i più forti. Da padroni in casa loro. Questo significa iniziare in modo diverso un secondo tempo!”

Adani si infiamma definitivamente al terzo gol dell’Italia, segnato dal subentrato Raspadori al 74’: “Siiiiiii. Calcio. Così si fa calcio!!!!!!! Il cambio gioco, la freschezza nel gestire la palla, arriviamo al gol con le rifiniture. Ci andiamo con la tecnica, qualità e combinazione a colpire nel gioco. Scegliere prima e concludere poi con la tecnica.”

Telecronaca di Adani in Francia-Italia, la reazione dei tifosi

“Adani l’abbiamo già perso per eccesso di euforia”. Questo è solo uno dei tanti commenti dei tifosi sul web dopo l’attesa prima telecronaca di Adani per Francia-Italia. C’è poi chi scrive: “Adani ma cosa urli sopra il telecronista, non sei capace per niente a fare il commentatore tecnico. Patetico”. E ancora: “Adani ‘bravi ragazzi a marcare’… e a momenti ci segnano contro…”. Il web non si placa: “Togliete il microfono ad Adani”.

C’è poi chi incolpa Adani di aver pronunciato una parola fuori luogo: “Ma Adani ha detto ca..o o sbaglio????”. E infine: “Oh io non ce l’ho con Adani nel modo più totale vorrei evitare di parlare in negativo di lui…ma porca eva le ovvietà che spara così a random senza nessun vero significato ma soltanto cariche d’inutile enfasi sono assurde e inascoltabili”.

Altri tifosi apprezzano Adani durante la telecronaca

C’è poi, invece, anche lo zoccolo duro che sostiene Lele Adani per le sue telecronache: Adani urla “CALCIO” ogni volta che facciamo qualcosa di decente e questa cosa mi fa apprezzare la vita ancora di più”. E ancora: ‘calciooooooooo’ … quanto gasa Adani”. I tifosi continuano a sostenerlo sul web: “Finalmente una seconda voce che metta enfasi, non come De Gennaro che al fianco di Rimedio faceva dormire per 90 minuti”. E infine: “Complimenti alla Rai che mette Adani in telecronaca al fianco di Rimedio e schiera Stramaccioni nel presentation della gara al fianco di Antinelli: tutti i tasselli sono messi a posto ora”.

Le critiche ad Adani per la telecronaca di Francia-Italia

C’è poi la solita frangia di tifosi che non apprezza gli interventi in telecronaca di Lele Adani: “Cambi di gioco efficienti, esterni che sanno attaccare gli spazi e Raspadori che torna a segnare. L’Italia domina al Parco dei Principi contro la Francia. P.S. Adani, ma stai calmo, per favore”. E ancora: “Mi spezza che ad ogni goal Adani deve urlare: “SÌ, CALCIO. COSÌ SI FA CALCIO”. Non si placano i tifosi: “Comunque dev’essere proprio frustrante fare una telecronaca con Adani”.

Arrivano anche le proteste dei telespettatori rivolte alla Rai: “Basta Adani, basta vi prego RAI.” E ancora: “Ho girato un attimo sull’Italia, ho sentito Adani urlare e ho cambiato subito”. Non si placano i telespettatori: “Se Adani dice ancora una volta “calcio” spengo”. C’è poi chi attacca: “È poco più di un amichevole e Adani e quell’altro si esaltano manco fosse la finale degli europei”. E infine: “Allora. non me l’aspettavo. La Francia non struscia un pallone dal gol nostro. Detto questo, purtroppo le urla di Adani che dice FOCCIOMO COLCIO non sono mai gradevoli”.

