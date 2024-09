Francia-Italia, gol lampo di Barcola dopo 14" come Lacombe ai Mondiali '78

In Argentina i francesi segnarono agli azzurri dopo 44 secondi ma poi finì 2-1 per la nazionale di Bearzot, stavolta sono bastati 14" ai galletti

Il gol lampo della Francia all’Italia nella gara d’esordio della Nations League ha un antico precedente: ai mondiali d’Argentina del 1978, nella prima partita del girone (che poi gli azzurri vinsero a punteggio pieno battendo anche l’Ungheria e i padroni di casa dell’Albiceleste) i transalpini sbloccarono egualmente la partita dopo meno di un minuto. Quella volta l’Italia vinse in rimonta per 2-1.

Il gol di Barcola dopo appena 14 secondi

Un avvio da horror per l’Italia di Spalletti in Nations League. Subito dopo il fischio d’inizio un errore di Di Lorenzo ha spianato la strada a Barcola che di destro ha fulminato Donnarumma. Erano passati appena 14 secondi dall’inizio della partita, peggio non poteva cominciare il post-Euro2024.

Il precedente con l’Albania a Euro2024

Non è una novità per l’Italia prendere una rete in avvio, si ricorderà la rete di Bajrami in Albania-Italia, prima gara degli Europei in Germania, dopo 23 secondi. Quello albanese divenne il gol più veloce nella storia degli Europei. Il precedente primato agli Europei era stato stabilito da un calciatore russo, Dmitriy Kirichenko,nel corso dell’edizione degli Europei del 2004 in Portogallo. Nel match contro la Grecia, valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi, riuscì a far gol dopo 65 secondi. Il match finì 2-1 per la Russia e il ko, alla fine, fu indolore per gli ellenici di Rehagel, che anzi a fine torneo avrebbero alzato al cielo – contro ogni pronostico – la coppa.

Il ricordo del gol di Lacombe

E per gli azzurri non è nemmeno la prima volta contro la Francia. Ai Mondiali del 1978 in Argentina, infatti, dopo 44 secondi fu il centravanti Lacombe a infilare Zoff su cross dalla sinistra di Rocheteau. Anche in quel caso un inizio di gara da incubo ma quella Nazionale seppe rimontare prima con Rossi alla mezzora e poi con Zaccarelli nel secondo tempo, finendo per vincere per 2-1.