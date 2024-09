Italia, Spalletti si gioca già tutto: i tifosi lo aspettano al varco

Con la Francia il ct cambia tutto, solo tre superstiti della squadra messa ko dalla Svizzera ma il web è scettico e continua a chiederne le dimissioni

Donnarumma, Di Lorenzo e Bastoni. Sono solo questi i superstiti di quell’Italia-Svizzera che ha tormentato l’estate di Spalletti e quella dei tifosi italiani, sempre più disamorati d’azzurro. Contro la Francia il ct cambia tutto, dal modulo ai giocatori, rinnega in parte se stesso e prova un approccio più semplice per farsi capire meglio dagli azzurri ma anche se è la prima gara post-Euro2024 è già una sorta di dentro o fuori per l’ex tecnico del Napoli dello scudetto.

Gli errori di Spalletti

Spalletti ha riconosciuto di aver sbagliato in Germania, si è preso il 98% delle responsabilità (“1% anche per Baldini e Domenichini”), ritiene di aver messo troppa pressione alla squadra e dopo il mea culpa pubblico vuole ripartire daccapo con in testa il Mondiale – a lungo termine – e la Nations League che parte stasera, nell’immediato.

Della squadra umiliata dalla Svizzera mancano tra i titolari Mancini, Darmian, Cristante, Fagioli, Barella, Chiesa, Scamacc ed El Shaarawy. Regia affidata al rientrante Tonali, attacco sulle spalle di Retegui affiancato da Raspadori. Niente più difesa a quattro, si difende e si imposta a tre. Dentro chi aveva giocato poco o niente a Euro2024 come Cambiaso e Frattesi più Ricci. Basterà per tener testa alla Francia di Mbappè? Per il popolo del web no.

I tifosi vogliono la testa di Spalletti

Sui social la rabbia per la disfatta agli Europei e i tifosi sono infuriati anche dopo aver sentito le sue parole: “Spero in 3 sconfitte e Spalletti a casa” e poi: “Avresti dovuto avere gli attributi di dimetterti, ciarlatano” e anche: “Spalletti non è adatto al ruolo di ct, ha la sua idea di calcio che non si sposa con l’essere pragmatici e flessibili ad adattarsi. Il miglior ct sarebbe Allegri fra quelli disponibili”, oppure: “L’unica cosa giusta che doveva fare era dimettersi. Non ha avuto la dignità per farlo”

C’è chi scrive: “Se stasera non prendiamo più di due gol sarebbe già una vittoria” e poi: “Rabbrividisco alla sola idea di rivedere Spalletti, Dimarco e Di Lorenzo” e anche: “Livello interesse nazionale di calcio ai minimi storici. Grazie Figc, grazie Spalletti” e poi: “Se i tifosi si stanno disinnamorando della nazionale ci sarà un motivo… Giusto???” e ancora: “Con la Francia le prenderemo perché sulla panchina azzurra c’è ancora un incompetente messo lì giusto perché ha vinto chissà come 1 scudetto!”

Il web è scatenato: “Qui ancora non si è capito che Spalletti è una persona con un ego mostruoso, più gli si fa notare sta cosa e più lui ai incaponisce ad andare per la sua strada. Ci è costato un’eliminazione abbondantemente evitabile” e poi: “Magari ci stupirà ma continuo a pensare che il ruolo del CT della nazionale non sia proprio adatto a lui” e infine: “Te e quel Buffon..che ti porti appresso chiacchierate e spiegate da mesi. Dovevate solo andarvene. Fine”