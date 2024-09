Italia, Spalletti recupera Bastoni: “Gli azzurri mi hanno ridato il sorriso”. Poi il mea culpa per Euro2024

Nazionale in Francia per la Nations League, il c.t. conferma la disponibilità del difensore ed elogia i suoi giocatori: "Hanno doti da top player, sono stato troppo rompiscatole”

Luciano Spalletti torna a sorridere dopo le amarezze di Euro2024: lo fa alla vigilia della prima partita in Nations League contro la Francia, il merito – spiega il c.t. – è degli azzurri dell’Italia e del livello di calcio espresso in allenamento. Ma Spalletti gioisce anche per il recupero di Bastoni.

Italia, gli azzurri restituiscono il sorriso a Spalletti

La delusione di Euro2024 è alle spalle: Luciano Spalletti lo dice a RaiSport, poco prima di salire sul volo che porterà l’Italia a Parigi, dove domani gli azzurri affronteranno la Francia nella prima giornata della Nations League. Il c.t. spiega che i primi allenamenti sostenuti dalla Nazionale lo hanno pienamente soddisfatto. “Dopo i primi tre giorni di lavoro, dopo averli allenati, questi ragazzi mi hanno regalato il primo sorriso calcistico dopo l’Europeo – le parole di Spalletti – . Ho visto belle cose, ritmo, passione, disponibilità, dare del tu al pallone. È questa la chiave per rimettere a posto le cose”.

Italia, Spalletti e il gap con la Francia

Certo l’avversario da affrontare non è affatto tenero. Spalletti ammette che la Francia è superiore all’Italia, ma aggiunge anche che il gioco di squadra e il giusto atteggiamento in campo possono annullare il gap. “Ci aspetta una gara contro un avversario di alto livello – continua Spalletti -, ma nel calcio attraverso la passione e la disponibilità si può sempre riuscire ad annullare tutto. Voglio vedere quelle caratteristiche che servono per sopperire a quelle qualità individuali che i nostri avversari possono avere più di noi”.

Italia, Spalletti, il 3-5-2 e il recupero di Bastoni

Spalletti sorride anche per la buona notizia arrivata ieri, ovvero il recupero di Alessandro Bastoni che sarà l’elemento centrale della difesa a 3 nel 3-5-2 con cui l’Italia si opporrà alla Francia. Ai suoi lati, davanti a Donnarumma, giostreranno Di Lorenzo e Calafiori, con Bellanova e Dimarco in vantaggio su Cambiaso per i ruoli di esterni a tutta fascia. In mezzo il trio composto da Frattesi, il rientrante Tonali e Ricci (ma quest’ultimo è in ballottaggio con Fagioli), in avanti certa la coppia Retegui–Raspadori. “’Al di là di chi partirà dall’inizio o subentrerà bisogna tenersi pronte due o tre alternative – ha concluso Spalletti -. Bastoni? Da subito mi ha dato piena disponibilità”.

Spalletti e gli errori di Euro2024

Una volta atterrato a Parigi, Spalletti completa il suo pensiero in conferenza stampa, facendo mea culpa per gli errori commessi a Euro2024. “Ho fatto tesoro di quello che è stata l’esperienza precedente – le parole del c.t. -. Dove c’è professionismo serve migliorare, poi gli errori si fanno. Ho visto la voglia dei calciatori di tenere la schiena dritta e non avere l’arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti”. Tra gli errori commessi, anche l’atteggiamento troppo esigente verso la squadra. “L’ultima volta sono stato troppo rompiscatole – dice Spalletti -, perché io sono sereno e tranquillo da sempre. Sono stato molto umano nel credere nelle possibilità dei miei risultati, sono stati disumano nei metodi per perseguirli. Queste è probabilmente un errore, io quello che penso è che i calciatori non abbiano responsabilità, glielo ho anche detto”.

Spalletti: “Gli azzurri hanno doti da top player”

Ma in conferenza Spalletti rivolge un’altra carezza agli azzurri della sua Italia. “Ho visto dei ragazzi che hanno dentro qualità per diventare dei top player e probabilmente hanno bisogno di qualche esperienza”, dichiara il c.t.. “Si comincia a formare un gruppo di giocatori che fanno parte di 3 squadre – conclude Spalletti -, altri giocano all’estero e possono portare esperienza nel gruppo. Chiaro che dobbiamo giocare e far vedere da subito delle cose, poi nel calcio i risultati rendono la vita folle”.