Italia, rivoluzione Spalletti: ecco chi giocherà e come risolvere il problema del gol

Nel match di Nations League con la Francia idee più chiare rispetto agli Europei: Spalletti sceglie la difesa a 3, ecco l'11 su cui potrebbe puntare

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cuore, identità. Ma anche idee tattiche più precise. Zero confusione, questo è l’imperativo dopo il disastro a Euro2024. L’Italia 2.0 di Spalletti si prepara a un esordio da brividi in Nations League contro la Francia, con uno spirito necessariamente rinnovato. Ecco su chi intende puntare il ct per provare ad arginare Mbappé e Thuram.

La nuova Italia di Spalletti: ecco come giocherà

Partiamo dal sistema di gioco, che tanto scompiglio ha creato tra gli azzurri agli Europei in Germania. Al bando la linea a 4, l’Italia si disporrà con la difesa a 3. Lo ha dichiarato lo stesso Spalletti, che ha optato per la saggia via del buon senso: “Ora tolgo i dubbi: giocheremo 3-5-2 oppure 3-4-2-1”. Questa disposizione tattica consentirà al ct di poter schierare nel modo più efficace possibile il blocco Inter, valorizzando così Bastoni e Dimarco, con quest’ultimo che a 4 è la controfigura del campione ammirato in nerazzurro. Non bisogna dimenticare, poi, che anche il Napoli ormai si schiera a 3 e che lo ha fatto anche la Juventus durante l’era Allegri.

Verso il big match con la Francia: su chi punta il ct

Davanti a Gigio Donnarumma, partendo da destra, si va verso una difesa composta da Gatti o in alternativa Di Lorenzo che Conte sta impiegando come braccetto, Buongiorno e Bastoni sul centrosinistra. C’è poi la soluzione Calafiori: il centrale dell’Arsenal contende una maglia al nuovo acquisto del Napoli nonché ex capitano del Torino.

Dubbio a centrocampo: le scelte di Spalletti

Sarà 3-5-2 o 3-4-2-1? Sulle corsie certa la presenza di Dimarco, mentre Cambiaso potrebbe essere insidiato da Di Lorenzo. Se in mediana si dovesse giocare a 2, allora Spalletti sceglierebbe Fagioli e Frattesi. In caso 3-5-2, il tecnico di Certaldo potrebbe rilanciare Tonali, tornato in Nazionale dopo la squalifica per dieci mesi nell’ambito del caso scommesse. L’ex Milan è già sceso in campo col suo Newcastle dimostrando di essere in gran forma. L’alternativa è Ricci del Torino, che ha iniziato molto bene il campionato.

Francia-Italia, a chi tocca risolvere il mal di gol

Moise Kean ha svolto lavoro a parte e potrebbe non essere rischiato dal primo minuto allo Stade de France. Il centravanti titolare sarà Retegui, rigenerato dalla cura Atalanta dopo un Europeo molto deludente. Anche in questo caso le scelte offensive dipendono dal modulo: in caso di 3-5-2 l’italo-argentino sarà supportato da Zaccagni, mentre se Spalletti dovesse scegliere il 3-4-2-1 sulla trequarti potrebbe aggiungersi il romanista Pellegrini.