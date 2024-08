Lecce-Atalanta 0-4, pagelle: Brescianini e Retegui, i nuovi acquisti lanciano subito la Dea

Top e flop della sfida valida per la prima giornata di Serie A 2024/25: non brilla De Ketelaere, tra i salentini si salva Dorgu. Brescianini "scatena" anche i tifosi del Napoli.

Esordio con poker per l’Atalanta di Gasperini, che ha superato il Lecce di Gotti con un netto 4-0 al Via del Mare. Dopo un avvio scoppiettante dei salentini, i campioni d’Europa in carica hanno preso il controllo del match, cambiando l’andamento della partita con i gol dei nuovi acquisti: prima Brescianini, poi Retegui con un colpo di testa.

Nella ripresa, proprio l’ex Genoa e l’ex Frosinone hanno nuovamente messo la loro firma nel match, coronando al meglio il loro esordio con la maglia nerazzurra. Retegui infallibile su rigore dopo il fallo ai suoi danni di Coulibaly, Brescianini con un rasoterra a giro sullo spunto di Pasalic. Così, Gasperini mantiene l’imbattibilità contro Gotti dopo il settimo incontro tra i due allenatori.

Lecce-Atalanta, il racconto del match

Entusiasmo e coraggio. Con queste qualità, il Lecce è sceso in campo, costringendo nei primissimi minuti l’Atalanta a difendersi con grande intensità. Nei primi venti minuti, i salentini hanno mostrato un’ottima organizzazione e tanta propositività con le diverse occasioni di Dorgu, mettendo in difficoltà la Dea.

Poco alla volta, però, la squadra di Gasperini è riuscita a risalire la china, con un paio di occasioni pericolose per De Ketelaere, su una delle quali è stato decisivo l’intervento del portiere Falcone. Anche Zappacosta ha fatto tremare i salentini con due fiammate: un destro dal limite dell’area e un tiro al volo, entrambi senza fortuna.

Una volta consolidato il calo di intensità del Lecce, l’Atalanta preso il controllo del gioco. Sono così arrivati i gol della Dea, firmati dai nuovi acquisti: prima Brescianini ha segnato sulla ribattuta di Falcone, poi Retegui ha raddoppiato di testa su assist di Ruggeri, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

La ripresa è iniziata con due cambi nel Lecce, che ha dovuto spingersi in avanti per cercare di ridurre il gap. Ma, di fatto, le mosse hanno avuto l’effetto contrario. Il subentrato Coulibaly ha colpito Retegui con un pestone in area, e l’arbitro Massa, dopo aver consultato il VAR, ha assegnato il rigore. Il penalty è stato trasformato con grande freddezza da Retegui, che così ha firmato la sua doppietta all’esordio con la maglia dei bergamaschi.

Minuto dopo minuto, la squadra di Gotti è andata progressivamente calando, mentre dall’altra parte Brescianini ha continuato a brillare. L’ex Frosinone, infatti, ha trovato anche lui il bis: dopo aver controllato con il destro, ha battuto Falcone e chiuso la partita con un’altra rete. Non c’è stato più nulla da fare per il Lecce. Al Via del Mare è terminata con il risultato di 0-4.

Lecce, top e flop

Falcone 6: Da segnalare gli interventi su De Ketelaere e Retegui nel primo tempo e quello su Ederson nella ripresa. Non può nulla sulla doppietta di Brescianini e sul colpo di testa di Retegui, ma si lascia spiazzare su calcio di rigore proprio dell'ex Genoa.

Dorgu 6: Ispirato e fisicamente solido nei duelli. Grande lavoro anche in fase difensiva. Spreca un'occasione d'oro calciando male a tu per tu con Musso. Cala nella ripresa.

Krstovic 5: Poco coinvolto nel gioco, praticamente mai in partita. Si vede poco in zona gol. Perde la palla che dà vita al primo gol dell'Atalanta.

Coulibaly 5: Gotti lo fà entrare nella ripresa per provare a dare una spinta in più alla squadra. Di fatto, commette fallo su Retegui e regala il calcio di rigore.

Baschirotto 4.5: Si perde Retegui in occasione del gol. Disattento come il resto della difesa. Prima gara da dimenticare.

Atalanta, top e flop

Retegui 7.5: Si vede poco nel primo tempo, ma quando si fa notare lo fa con grande efficacia. Dopo che Falcone gli ha negato la gioia del gol, si è subito riscattato, ancora una volta di testa. Nella ripresa, non sbaglia dal dischetto e firma la doppietta. Che esordio per l'ex Genoa!

Brescianini 7.5: Esordio al bacio anche per l'ex Frosinone. Lucido nel tap-in sulla ribattuta di Falcone che sblocca il risultato e sul gol del poker. Nel finale si avvicina anche alla tripletta personale.

De Roon 6.5: Cross precisi e un lavoro difensivo impeccabile.

Zappacosta 6.5: Spreca due buone occasioni, una con la palla che sfiora la rete esterna, e l'altra con un tiro al volo fuori misura. Si riscatta con un assist perfetto per il primo gol.

De Ketelaere 6: Non brilla, ma specialmente nel primo tempo dà il suo contributo. Nella ripresa si vede poco.

Atalanta, la doppietta di Brescianini fa infuriare i tifosi del Napoli

Brescianini si è subito imposto come protagonista nell’Atalanta di Gasperini con una doppietta al suo esordio. Ma, la sua prestazione ha scatenato una bufera sui social, in particolare tra i tifosi del Napoli. L’ex Frosinone, che era a un passo dalla firma con il club partenopeo dopo aver completato le visite mediche, ha scelto l’Atalanta a causa di un’esitazione del club azzurro. Questo cambio di rotta ha sollevato il malcontento dei tifosi napoletani, che hanno criticato aspramente il presidente sui social media, esprimendo il loro rammarico per aver perso un giocatore che si è dimostrato subito decisivo.

Atalanta, infermeria affollata e i casi Koopmeiners e Lookman

L’Atalanta ha iniziato la sua stagione con un amaro esordio, subendo una sconfitta per 2-0 nella Supercoppa UEFA contro il Real Madrid. Gara che i bergamaschi hanno subito mandato in archivio riscattandosi con il bell’esordio in campionato, anch’esso iniziato con non poche difficoltà, aggravate dagli infortuni che hanno colpito giocatori chiave.

Scalvini e Scamacca, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, saranno fuori dai giochi per un lungo periodo. Anche Kolašinac, uscito anzitempo nella sfida contro il Real Madrid, e Toloi sono fermi ai box, a causa di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale. Zaniolo, invece, alle prese con la tendinite, potrebbe tornare a disposizione già dalla seconda giornata.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il calciomercato. Koopmeiners è al centro di una trattativa complessa con la Juventus, che potrebbe concretizzarsi dopo l’arrivo di Samardžić in nerazzurro. Lookman, invece, ha recentemente chiesto di non essere convocato dopo aver ricevuto un interessamento da parte del PSG, anche se al momento non c’è stata alcuna offerta concreta. Se dovesse arrivare una proposta adeguata e tempestiva, la Dea potrebbe orientarsi su Nico González, anche lui vicino alla Juventus ma che potrebbe rientrare nei piani dell’Atalanta con un’offerta importante alla Fiorentina.