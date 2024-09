Pagelle Francia-Italia 1-3, il riscatto di Spalletti: Di Lorenzo shock, Dimarco da Louvre, Frattesi segna e va ko

Top e flop di Francia-Italia di Nations League: iritorno super di Tonali e c'è gioia anche per Raspadori. Male Mbappé

Finalmente Italia. Al Parco dei Principi di Parigi, in occasione della prima giornata di Nations League, arriva il riscatto di Spalletti. Contro i vicecampioni del mondo della Francia. L’inizio è da incubo: dopo 14 secondi i padroni di casa sono già avanti a causa di uno svarione di Di Lorenzo. Poi, però, ecco la rimonta degli azzurri con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori.

Francia-Italia, le scelte di Spalletti e l’avvio shock

Alla fine Spalletti opta per il 3-5-1-1: in mediana Frattesi, Ricci e il rilancio di Tonali dopo la lunga squalifica. Sulla trequarti Pellegrini a sostegno di Retegui. Ci si attende un piglio diverso dopo il disastro Europeo, ma non è così e dopo 14 secondi l’Italia è già sotto. Errore clamoroso di Di Lorenzo che si fa soffiare il pallone da Barcola: l’esterno del PSG penetra in area e trafigge Donnarumma. Insomma, il modo peggiore per (ri)cominciare. La Francia capisce che la fascia destra della Nazionale è quella da aggredire e ogni volta sono dolori. Ma al 6′ la fiammata che non t’aspetti: cross al bacio di Pellegrini, sponda di Cambiaso e Frattesi sotto misura centra la traversa di testa.

La reazione e la perla di Dimarco su assist di Tonali

In tribuna Gravina scuote la testa. Ma intanto la verve offensiva dei Blues si spegne col passare dei minuti e al 30′ l’Italia pareggia con un’azione semplicemente meravigliosa. Cambio campo di Cambiaso a premiare Dimarco, scambio al limite con Tonali, palla di ritorno di tacco del centrocampista del Newcastle e tiro al volo dell’esterno interista su cui nulla può Maignan. Un gol favoloso.

Frattesi gol e allarme: l’infortunio dopo la gioia

A inizio ripresa Spalletti getta nella mischia Raspadori al posto di uno spento Pellegrini. L’Italia parte subito forte e colpisce ancora con la rete che vale il clamoroso sorpasso. Il milanista Fofana schiaccia un pisolino in mezzo al campo, l’attaccante del Napoli premia Retegui che di prima serve Frattesi al centro dell’area: il centrocampista dell’Inter si conferma re degli inserimenti e questa volta non sbaglia, 1-2. Sesto gol in 20 presenze per l’ex Sassuolo con la maglia della Nazionale. Poco dopo, però, il nerazzurro avverte un fastidio alla coscia ed è costretto ad alzare bandiera bianca.

Che Italia al Parco dei Principi: il guizzo di Raspa

Gli azzurri perdono anche Calafiori, che lascia spazio a Buongiorno dopo essere stato toccato in maniera del tutto involontaria da Dembelé. Ma nonostante il doppio cambio forzato, l’Italia continua a martellare gli avversari. E al 74′ cala il tris: Udogie, da poco entrato, vede Raspadori, che salta secco un Saliba in bambola e batte ancora Maignan.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 6: Gigio è sempre reattivo quando è chiamato in causa.

Gigio è sempre reattivo quando è chiamato in causa. Di Lorenzo 5: Col Napoli sta fornendo risposte positive, con la Nazionale è evidentemente rimasto in Germania. Pronti, via e subito l’errore che spiana la strada al vantaggio della Francia. Meglio nella ripresa.

Col Napoli sta fornendo risposte positive, con la Nazionale è evidentemente rimasto in Germania. Pronti, via e subito l’errore che spiana la strada al vantaggio della Francia. Meglio nella ripresa. Calafiori 7: Gioca d’anticipo e con una sicurezza disarmante: ormai per Spalletti è giustamente una certezza (dal 71′ Buongiorno 6).

Gioca d’anticipo e con una sicurezza disarmante: ormai per Spalletti è giustamente una certezza (dal 71′ 6). Bastoni 6,5: Il difensore dell’Inter tiene botta contro le stelle di Deschamps ed è sempre preciso col pallone tra i piedi.

Il difensore dell’Inter tiene botta contro le stelle di Deschamps ed è sempre preciso col pallone tra i piedi. Cambiaso 7: C’è il suo zampino nelle azioni più pericolose dell’Italia. Prima mette Frattesi a tu per tu con la porta, poi dà il via all’azione del pareggio con un cambio gioco da applausi.

C’è il suo zampino nelle azioni più pericolose dell’Italia. Prima mette Frattesi a tu per tu con la porta, poi dà il via all’azione del pareggio con un cambio gioco da applausi. Frattesi 7,5: L’inserimento è giusto, del resto è la specialità della casa. Ma la mira no. E il suo colpo di testa a botta sicura si stampa dalla traversa. La seconda volta, però, non sbaglia e fredda Maignan per la rete dell’1-2. (dal 61′ Udogie 6,5 : Il laterale del Tottenham partecipa attivamente al tris dell’Italia).

L’inserimento è giusto, del resto è la specialità della casa. Ma la mira no. E il suo colpo di testa a botta sicura si stampa dalla traversa. La seconda volta, però, non sbaglia e fredda Maignan per la rete dell’1-2. (dal 61′ : Il laterale del Tottenham partecipa attivamente al tris dell’Italia). Ricci 7: Uomo d’ordine: nonostante la mancanza d’esperienza in campo internazionale, si dimostra a suo agio in un contesto di primo livello. Che partita!

Uomo d’ordine: nonostante la mancanza d’esperienza in campo internazionale, si dimostra a suo agio in un contesto di primo livello. Che partita! Tonali 7+: Dopo dieci mesi di inattività è anche normale che ci sia un po’ di ruggine. Sbaglia appoggi comodi comodi per uno del suo talento, ma poi manda in gol Dimarco con un colpo di tacco geniale che certifica la sua importanza nello scacchiere di Spalletti (dall’81’ Brescianini sv):

Dopo dieci mesi di inattività è anche normale che ci sia un po’ di ruggine. Sbaglia appoggi comodi comodi per uno del suo talento, ma poi manda in gol Dimarco con un colpo di tacco geniale che certifica la sua importanza nello scacchiere di Spalletti (dall’81’ sv): Dimarco 7,5: Cosa dire: un gol alla Dimarco. L’esterno nerazzurro ci ha abituato a veri e propri capolavori e la rete realizzata al Parco dei Principi andrebbe esposta al Louvre.

Cosa dire: un gol alla Dimarco. L’esterno nerazzurro ci ha abituato a veri e propri capolavori e la rete realizzata al Parco dei Principi andrebbe esposta al Louvre. Pellegrini 5,5: Il piede è caldo e lo dimostra quando trova Cambiaso sul secondo palo con un tocco di precisione millimetrica. Ma si spegne troppo presto e la sua gara finisce all’intervallo. (46′ Raspadori 7+ : Appena entrato spreca un’ottima chance sparando debolmente tra le braccia di Maignan, anziché servire due compagni liberissimi. Ma poi partecipa alla ripartenza letale che vale il sorpasso e cala il tris con uno stop a seguire con cui fa secco Saliba, prima di insaccare).

Il piede è caldo e lo dimostra quando trova Cambiaso sul secondo palo con un tocco di precisione millimetrica. Ma si spegne troppo presto e la sua gara finisce all’intervallo. (46′ : Appena entrato spreca un’ottima chance sparando debolmente tra le braccia di Maignan, anziché servire due compagni liberissimi. Ma poi partecipa alla ripartenza letale che vale il sorpasso e cala il tris con uno stop a seguire con cui fa secco Saliba, prima di insaccare). Retegui 6,5: Isolato e poco propositivo nella prima frazione. Cambia atteggiamento nella ripresa confezionando un assist spettacolare per Frattesi (dall’81’ Kean: sv).

