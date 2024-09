Francia-Italia, il debutto “azzurro” di Lele Adani accanto ad Alberto Rimedio: sui social già cresce l’attesa

Daniele Adani debutta come seconda voce per le gare della nazionale italiana accanto al telecronista Rimedio, l’ex calciatore presente il match con la sua “hit”

E’ il momento dell’Italia di tornare in campo dopo le delusioni dell’ultimo Europeo. Nel clan azzurro c’è voglia di mettersi alle spalle l’eliminazione contro la Svizzera e una manifestazione in cui gli azzurri non sono mai riusciti a convincere. E farlo contro la Francia non sarà impresa semplice. Ma tra i tanti temi della serata c’è anche quello legato all’aspetto televisivo.

Adani: il debutto “azzurro” accanto a Rimedio

Tra i tanti temi che accompagnano la prima dell’Italia in questa nuova edizione della Nations League c’è anche un aspetto “televisivo” legato al debutto di Lele Adani come seconda voce accanto ad Alberto Rimedio. Non si tratta di una prima volta assoluta per la coppia, visto che il telecronista e l’ex giocatore sono stati già protagonisti del commento della finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra. E in realtà anche per lo stesso Adani non si tratta di una prima volta assoluta visto che aveva commentato la sfida tra gli azzurri e l’Irlanda del Nord nel 2021 e valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

La Rai punta forte su Adani

Per anni la coppia di punta della Rai per le partite della Rai è stata quella formata proprio da Rimedio accompagnato dalla voce e dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Scelta che l’emittente televisiva ha tenuto anche in occasioni degli ultimi europei. Ma la crescente popolarità di Adani, il suo modo di vivere e raccontare le partite, hanno fatto sì che anche nel corso della manifestazione continentale fosse lo stesso giocatore a diventare “notizia”. I suoi commenti un po’ esagerati e un po’ sopra le righe sono diventati parte integrante del racconto dell’evento, divenendo cult sui social.

La hit di Lele e l’attesa dei social

A raccontare la marcia di avvicinamento verso la gara che si svolgerà stasera allo Stade de France, ci pensa lo stesso Adani che sui social ha pubblicato alcune immagini dell’allenamento accompagnate dalla sua canzone “Facciamo Calcio”. E sui social già già cresce l’attesa per quella che sarà la sua performance in cabina di commento. Di certo l’ex opinionista Sky è un personaggio che divide, sono tantissimi i tifosi e gli appassionati che lo amano e apprezzano il suo modo di raccontare, ma c’è anche una folta schiera di haters che invece non apprezzano il suo stile e non lo reputano adatto alla nazionale italiana.