Euro2024, Spagna-Inghilterra: Adani al fianco di Rimedio, Di Gennaro in panchina. La scelta Rai scatena i social

La finale degli Europei Spagna-Inghilterra sarà affidata alla telecronaca di Alberto Rimedio e al commento tecnico di Daniele Adani con Antonio Di Gennaro che resta fuori da giochi

Una scelta destinata a far discutere. La Rai affida la finale degli Europei 2024 alle voci di Alberto Rimedio e di Daniele Adani. L’atteso match tra Spagna e Inghilterra avrà un commento decisamente inatteso visto che fino a questo momento Rimedio ha sempre avuto come compagno di avventure Antonio Di Gennaro. Una scelta che ovviamente adesso fa discutere sui social.

Spagna-Inghilterra: cambia la telecronaca Rai

La scelta della Rai per la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra arriva come una vera e propria sorpresa. Sin dalla vigilia si pensava infatti che a raccontare l’ultimo atto della manifestazione in corso in Germania ci fosse la coppia di punta del racconto calcistico rappresentata da Alberto Rimedio e da Antonio Di Gennaro, i due “cantori” delle gare della nazionale italiana. Invece proprio alla vigilia della gara arriva un deciso cambio rotta con il ruolo di opinionista affidato a Daniele Adani. Una sorpresa forse anche per gli stessi “protagonisti” visto che dopo il match tra Spagna e Francia era stato lo stesso Adani ad annunciare il saluto alla compagnia con tanto di ringraziamenti. Senza dimenticare che anche in occasione dei Mondiali in Qatar si era parlato di un cambio squadra all’interno della cabina di commento con la Rai che alla fine però aveva deciso di rimanere legata alla squadra Rimedio-Di Gennaro.

Adani: il racconto di Spagna-Francia diventa virale

Non è un caso che la Rai faccia una scelta di questo tipo. Se possibile Daniele Adani è diventato un personaggio ancora più rilevante nel corso di questi Europei. Prima con il meme del “facciamo calcio” che spopola sui social, poi con la telecronaca del match di semifinale tra Spagna e Francia. Il racconto della vittoria della squadra iberica trascinata dalla prestazione super del giovanissimo Yamal ha esaltato l’ex giocatore che ha urlato ripetutamente il suo entusiasmo nel corso della telecronaca. Un modo di fare che è andato in totale contrasto con il fatto che accanto a lui il telecronista Stefano Bizzotto era invece completamente senza voce. Di certo la Rai, come tutti gli italiani, sperava di avere in finale la nazionale di Spalletti e ora cerca di aggrapparsi al “controverso” Adani per provare ad alzare l’hype degli appassionati e di conseguenza gli ascolti.

Adani in finale: social in fermento

La scelta della Rai di affidare il ruolo di commentatore tecnico a Daniele Adani non passa di certo inosservata sui social. Tra gli appassionati di calcio l’ex protagonista della Bobo TV è uno di quelli capaci di dividere il sentimento delle persone, tra chi lo ama e chi invece non vorrebbe vederlo in un ruolo così importante. Tra chi è furioso per questa decisione c’è Nereo che scrive: “Il problema è che siamo costretti a pagare la Rai, per fortuna ci viene in soccorso la tecnologia” con tanto di foto del tasto “muto”. E ancora: “Magari con il passare del tempo riusciamo a mettere anche Cassano a fare le telecronache”. Ma ovviamente ci sono anche tanti giudizi positivi: “Almeno diamo una botta di vita alla partita”, scrive Luca. Mentre Matte commenta: “Può non piacere ma per la Rai è un grande passo avanti”.