Euro 2024, Italia: la domanda sulla Panda fa infuriare Spalletti, cosa è successo

Un giornalista svizzero fa perdere la pazienza al ct n sala stampa dopo la clamorosa eliminazione degli azzurri a Euro2024: la risposta seccata

Non c’è pace tra Spalletti e i giornalisti, e stavolta è anche logico dopo una prestazione imbarazzante della Nazionale presa a calci dalla Svizzera e sbattuta fuori in malo modo da Euro2024. Se però l’altra volta era stata una domanda di un giornalista italiano, Ricci del Sole 24 ore, a far scattare il ct, stavolta è stato un giornalista svizzero a provocare la reazione dell’allenatore toscano.

Euro 2024: i record negativi dell’Italia con Spalletti

Il 2-0 patito contro gli elvetici ha portato “in dote” alla nazionale anche due primati negativi: l’Italia non aveva mai perso prima due partite in una singola edizione dell’Europeo per la prima volta nella sua storia. Ci è riuscita la Nazionale di Spalletti, battuta dalla Spagna nella fase a gironi e poi dalla Svizzera agli ottavi di finale. L’Italia inoltre non ha raggiunto i quarti di finale all’Europeo per la prima volta dal 2004, quando gli azzurri uscirono ai gironi.

Italia-Svizzera, la domanda che ha fatto arrabbiare Spalletti

Quando si è seduto in sala stampa, Spalletti sapeva che sarebbero arrivate anche domande dure e scomode ma non si aspettava la frecciata arrivata da un giornalista svizzero che ha paragonato la nazionale di Yakin ad una Ferrari e l’Italia ad una Panda. Il riferimento all’auto potrebbe non essere casuale perché il ct usa proprio una Panda, che gli fu anche rubata ai tempi del primo anno al Napoli.

Euro 2024, Italia-Svizzera: la risposta di Spalletti

Ispirata al fair-play la replica di Spalletti che ha risposto: “Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua, si capisce che lei è una persona di grandissima ironia e qualità e noi le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, avete vinto meritatamente e cercheremo di fare meglio la prossima volta, visto che non vi abbiamo impegnato”.

Euro 2024, Italia: gli alibi di Spalletti dopo l’eliminazione

Poi il ct ha spiegato i motivi della disfatta: “Può sembrare che vada alla ricerca di giustificazioni, ma c’è chi ha avuto 20 partite, altri ct 30, io ne ho avute 10 e avevo già il fucile puntato, mi si diceva ‘devi vincere, devi vincere’. Ma con la Macedonia non si era vinto. Ho capito che ho bisogno di più conoscenze dirette per acchiappare il meglio. Ho anche avuto diversi giocatori infortunati sui quali contavo”.

“Penso che la mia passione sia sintomo di profondo rispetto per tutti – ha aggiunto- mi prendo le responsabilità delle scelte. Abbiamo superato un girone difficile, secondo me meritatamente, ma non si è vista una squadra che ha una base dove ci si può andare a costruire sopra. Bisogna rimettere mano al telaio che ho scelto, perché questo ha raccontato l’esperienza fatta”.

“Sono calciatori che ho scelto io e ne ho la responsabilità, ma ho avuto solo dieci partite prima di arrivare all’Europeo. Ho bisogno di più conoscenza per avere il meglio, poi ho avuto diversi infortunati. La Svizzera ha meritato. La Nazionale in futuro deve provare a fare delle scelte differenti, ci vuole gente che abbia più gamba. I giovani? Se hanno le potenzialità per mettere seduti gli altri, io sono il primo che gli devo dare spazio. Vengo via con la certezza che qualcosa devo cambiare, non è un risultato così scandaloso come poi verrà fuori. Oggi come con la Spagna abbiamo fatto una partita sotto livello, ma con la Croazia non era stata scandalosa”.

