Italia umiliata dalla Svizzera, Spalletti a processo: Fagioli scommessa persa, Cristante pure, Di Lorenzo flop

Euro2024 addio per gli Azzurri, scatta il processo al Ct: sul web si elencano gli errori di Spalletti e le prestazioni insufficienti dei calciatori scelti. Spunta la voce Allegri.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che disastro. L’Italia campione in carica travolta ed eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale degli Europei, al termine di una partita dall’esito – di fatto – mai in discussione. Svizzeri padroni del campo, Azzurri inoffensivi, annichiliti, costantemente sotto pressione e incapaci spesso di mettere insieme anche due o tre passaggi azzeccati di fila. Lo 0-2 al 90′ sta quasi stretto alla Nazionale di Yakin, che prosegue con merito la sua avventura in Germania. Invece per gli Azzurri si aprono i processi. Quelli del web, sommari per definizione, coincidono già con le sentenze. E in prima fila tra gli imputati c’è soprattutto lui, Luciano Spalletti. In buona compagnia, però.

Euro2024 addio, Spalletti nel mirino del web

Tra i rimproveri principali al Ct ce n’è uno in particolare: “Aver puntato su Fagioli è la scommessa persa da Spalletti”, scrive sarcasticamente un utente. “Scarsi sono scarsi, quasi tutti.. poi Spalletti ci ha messo del suo“, incalza un altro tifoso deluso. “Come si fa a schierare titolare Cristante e a tenerlo così tanto tempo in campo?”, chiede un altro fan. “Aver escluso Jorginho, giocatore dell’Arsenal e della Premier, per un ragazzino che ha saltato l’anno con la Juventus è allucinante”, è il pensiero di un altro utente che torna sulla scelta Fagioli. “Ma dai saremmo usciti comunque ai quarti, avete visto che rosa di pippe?”, l’impietosa considerazione di un altro tifoso.

Gli altri errori del Ct: l’ossessione Di Lorenzo

Tra gli altri “rimproveri” dei social, l’ossessione per Di Lorenzo, improponibile nella fase a gironi e in evidente difficoltà – come peraltro i compagni – anche con la Svizzera. “Secondo me c’è un patto magico tra i due, altrimenti non si spiega”, scrive un fan in forum su Facebook. “Giocatore appannato, reduce da una stagione disastrosa e in difficoltà per le questioni di mercato che magicamente diventa l’unico punto fermo dell’Italia“. E ancora: “Sì ma anche Barella oggi era l’ombra di se stesso, andava tolto prima”. Oppure: “E vogliamo parlare delle sostituzioni negli ultimi minuti o di Frattesi all’87’?”.

La voce pazza: dimissioni Spalletti, al suo posto Allegri

Sul web c’è spazio anche per una voce “pazza”: “Dimissioni subito per Spalletti dopo questo disastro”. O anche: “Le riflessioni s’impongono a questo punto, Spalletti in un anno ha dato poco o nulla”. Oppure: “Spalletti via? Forse. Non credo che con questo materiale possa fare molto di più, ci vuole una rivoluzione nella mentalità”. E allora spazio a suggestioni clamorose: “Chiamate subito Allegri e chiedetegli scusa”. Oppure: “C’è Allegri libero, muovetevi”. Una voce neanche tanto peregrina: “Se dobbiamo finire a fare le barricate, lui sarebbe l’ideale”. Ma c’è addirittura qualche nostalgico: “Io richiamerei pure Mancini”.