Il Napoli vola, Spalletti resta a piedi: rubata la sua Panda

15-10-2021 19:42

Il Napoli non ha ancora perso un punto in campionato, grazie alle sette vittorie su sette partite disputate, ma Spalletti adesso qualcosa ha lasciato per strada. Sì, la sua macchina, precisamente una Panda, che adesso però è nelle mani di qualcun altro.

Come riporta Sportmediaset il tecnico azzurro, rientrato tardi in albergo giovedì sera, aveva deciso di non parcheggiare la sua utilitaria in garage per arrivare prima a Castel Volturno il giorno dopo. Il mattino successivo però la Panda non c’era più.

Un furto che Spalletti ha subito denunciato alle autorità. Pochi giorni fa anche la moglie di Demme ha avuto la stessa disavventura, ma i due episodi per la polizia non sono collegati.

OMNISPORT