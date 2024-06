Italia eliminata da Euro2024, Politano si toglie un sassolino: e anche Capello attacca Spalletti

La story dell'attaccante del Napoli su Instagram (poi rimossa) sembra irridere gli Azzurri per l'eliminazione. E intanto pure "don Fabio" bacchetta il Ct per gli errori.

Finisce mestamente l’avventura dell’Italia a Euro2024. E fioccano le polemiche. Tra quelli che si sono subito tolti un sassolino dopo l’eliminazione degli Azzurri, travolti dalla Svizzera ancor più di quanto il punteggio finale di 2-0 possa far intendere, c’è pure chi in Germania l’Italia ha contribuito a portarcela. O almeno, questo è quello che sembrerebbe suggerire la story pubblicata su Instagram da Matteo Politano pochi minuti dopo il fischio finale della sfida di Berlino.

Svizzera-Italia 2-0, il “commento” di Politano su Instagram

Nessuna parola, solo un’emoji raffigurante un tizio che allarga le mani e sembra dire: “È andata così”. Peraltro abbozzando un mezzo sorriso. Così l’esterno del Napoli, che con Spalletti ha vinto uno Scudetto, ha commentato la scialba prestazione e la fine del cammino degli Azzurri agli Europei. Storia rimossa dopo un’oretta, forse sull’onda delle prime polemiche. Politano che è stato escluso dalle convocazioni a vantaggio di altri esterni, pur avendo giocato un buon campionato anche quest’anno a Napoli. È stato, di fatto, tra i pochissimi a salvarsi dal naufragio dei campioni d’Italia (almeno fino al 30 giugno): per lui 48 presenze totali e 9 gol.

Mazzocchi spara a zero su Politano: “Irrispettoso”

La storia di Politano è stata ripresa e commentata in diretta nel corso di “Notti Europee”, la trasmissione di approfondimento su Rai Uno che ha fatto seguito alla disfatta di Berlino della Nazionale azzurra. Caustico il commento del conduttore Marco Mazzocchi nei confronti del calciatore del Napoli: “Non va bene, non va bene una storia del genere. Si tratta di una mancanza di rispetto anche nei confronti dei suoi compagni di squadra”. Al giudizio tranchant si sono associati Paola Ferrari, Eraldo Pecci e gli altri opinionisti della trasmissione.

Capello attacca Spalletti: “Ma dove vuole andare?”

A Sky invece, nel frattempo, Fabio Capello ha attaccato Luciano Spalletti: “A livello tattico abbiamo cambiato ma senza vedere niente. Ho visto una squadra sparpagliata per il campo. Spalletti aveva delle idee e pensava di giocare in un certo modo ma ha sopravvalutato la rosa in cui mancavano qualità e dinamismo. Ma voi pensate che questa Nazionale abbia delle qualità? Sul pressing non c’era movimento, non c’era tecnica per riprendere palla. Tatticamente le abbiamo provate tutte ma non abbiamo visto niente, andavano solo a comprimere spazi. Non c’è la qualità. La squadra ha commesso troppi errori tattici, Fagioli stava come un pesce fuor d’acqua. Perché i giocatori non cambiavano mai il campo? Perché evidentemente non vedevano il gioco, si limitavano al passaggio a pochi metri. Quando lasciamo il gioco a una squadra che aggredisce e riparte e tu non recuperi, ma dove vuoi andare?“.

