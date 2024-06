Bene la Francia ma perde Mbappe'

Il capitano dei Blues rischia di restare fuori fino agli eventuali quarti di finale

Buona la prima per la Francia di Deschamps che batte, anche se con fatica, 1-0 l’Austria di Ragnick nell’esordio a Euro 2024. Ai transalpini basta l’autorete di Wober che devia un cross dalla destra alla fine del primo tempo e regala i primi tre punti nella competizione ai Bleus. Ansia per Mbappe’: il capitano francese rimedia una frattura al naso in uno scontro con il difensore austriaco Danso, esce dal campo e viene trasportato all’ospedale di Dusseldorf.