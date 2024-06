Euro2024, chi è Lucia Bramani la futura sposa di Federico Chiesa: la carriera, la proposta e la laurea in Psicologia

Il matrimonio è il più atteso dell'estate: la coppia ha scelto la Toscana che sarà lo scenario del matrimonio da favola dopo la conclusione degli Europei

Nell’incastro perfetto a cui i professionisti del pallone educano le proprie agende, si incastona uno dei matrimoni più attesi dell’estate: con una narrazione aderente all’era dominata dai social, Instagram in particolare, Federico Chiesa ha fissato le nozze con la compagna, Lucia Bramani.

Chiuso Euro2024, i due fidanzati si uniranno con una cerimonia che si annuncia meravigliosa a partire dalla location scelta a chiusura di una stagioen centrale per l’esterno della Juventus e della Nazionale.

La proposta di Federico Chiesa a Lucia Bramani

La notizia della proposta di Federico Chiesa alla compagna è giunta dopo un magnifico gol a Marassi. Come aveva svelato a suo tempo il giocatore sul suo account ufficiale, la coppia si trovava nella struggente e romantica Venezia, sul campanile di San Giorgio, quando Chiesa ha deciso di immortalare l’attimo di gioia espresso dalla fidanzata con l’anello al dito.

«Ha detto sì!», la dida pubblicata da Chiesa, sul proprio profilo con emoticon quali cuore e l’anello nuziale, divenute subito oggetto di commento da parte dei followers e di auguri di amici, compagni e conoscenti che a circa due anni dall’inizio della loro frequentazione non immaginavano si arrivasse già vicini a un simile passo, per il campione azzurro.

Invece siamo qui, nel pieno di Euro2024 e a poche settimane dal sì che verrà celebrato nel Duomo di Grosseto con relativi festeggiamneti, da quel poco che trapela e che è stato riportato da La Nazione, nella provincia, in Maremma.

L’inizio della storia

L’idillio è incominciato nella fase più complicata nella carriera di questo giocatore talentuoso, ma fermato da un infortunio grave, che è coinciso con un primo confronto con la sua futura sposa, Lucia Bramani. Il loro inizio è arrivato proprio nel momento giusto, come il documentario prodotto da Amazon ha spiegato. “C’è stata questa conoscenza diversa dal solito”, ha dichiarato il calciatore. “Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”.

Il primo appuntamento tra i due è iniziato in modo giocoso, ma non proprio: entrambi reduci da relazioni lunghe, avevano qualche titubanza. Lucia era scettica e pensava che Federico stesse un po’ esagerando. “Non voleva venire, pensava che stessi fingendo il dolore”. Niente di serio (ironia) però, visto quel che è accaduto poi. E la proposta e le nozze imminenti.

Chi è Lucia Bramani

Di Lucia conosciamo relativamente poco, rispetto al giocatore della Nazionale già man of the match contro l’Albania. Modella classe 2001, fa parte dell’agenzia «Elite Model World» una delle più strutturate del panorama internazionale e ha prestato la sua immagine a numerose campagne pubblicitarie come testimonial e volto, parallelamente alla passione per lo studio.

Da quel che si evince dal un post a riferimento, prima dell’estate si è laureata in psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore chiudendo il suo percorso di studi, almeno temporaneamente per quel che sappiamo al momento, in vista dei suoi prossimi obiettivi professionali e non, a questo punto.

Moda e studi

Alla carriera di top, Lucia ha sempre abbinato un impegno negli studi che l’ha condotta a conseguire il titolo universitario parallelamente alla crescita di ingaggi e contratti, nonché l’inserimento tra le modelle e i modelli di una delle principali agenzie di moda, nell’ambito internazionale. Chiusi gli Europei, il loro matrimonio aprirà ufficialmente la stagione.