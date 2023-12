Euro2024, il calendario completo con date e stadi: il girone di ferro non scoraggia tifosi Italia

Croazia, Spagna e Albania le avversarie degli azzurri in Germania, gruppo terribile ma per il popolo del web la qualificazione è alla portata

03-12-2023 10:12

Partendo dalla quarta fascia era difficile evitare un girone duro ma sotto sotto l’Italia sperava in un sorteggio più favorevole per Euro2024. Capricciosa l’urna di Amburgo che ha riservato agli azzurri due squadroni come Spagna e Croazia e la fastidiosa Albania. Spalletti si affida alla protezione di Vialli, Gravina non si fascia la testa ma i tifosi sono ottimisti.

Il calendario dell’Italia a Euro 2024

Gli azzurri debutteranno a Dortmund (Signal Iduna Park) contro l’Albania di Sylvinho, vice di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, il 15 giugno. Poi i campioni in carica dovranno vedersela con la Spagna: appuntamento per il 20 giugno a Gelsenkirchen, nell’impianto che ospita le gare casalinghe dello Schalke 04. La fase a gironi della Nazionale si concluderà contro la Croazia di Modric il 24 giugno: teatro dell’incontro lo stadio del Lipsia.

I tifosi azzurri credono nella qualificazione

L’ondata di entusiasmo portata da Spalletti ha contagiato i tifosi. Prevale l’ottimismo sui social: “Un solo grido ci deve unire e accompagnare” ANDIAMO A BERLINO” e poi: “L’Italia non si deve preoccupare. Può vincere contro chiunque. Ci siamo sempre esaltati nei momenti decisivi” e anche: “Spalletti è stato chiaro: agli Europei non faremo un calcio speculativo. La nazionale italiana, dunque, sopperirà con il gioco alle lacune della rosa. Troppo pessimismo in giro” e ancora: “Che poi il girone conta quando giochi per vincerti il torneo… diciamo che è andata male alla Spagna!”

C’è chi scrive: “sento lamentele: 4 mondiali vinti, detentori di Euro2020. Si gioca con chiunque e ovunque. Punto!” e infine: “partendo alla quarta fascia non potevi ambire ad un gruppo troppo morbido. Siamo nelle tue mani, mister Spalletti”.

Il calendario completo di Euro 2024:

FASE A GIRONI

14 Giugno

Germania (A1) vs Scozia (A2) (Monaco di Baviera, 21:00)

15 Giugno

Spagna (B1) vs Croazia (B2) (Berlino)

Italia (B3) vs Albania (B4) (Dortmund)

Ungheria (A3) vs Svizzera A4 (Colonia)

16 Giugno

Serbia (C3) vs Inghilterra (C4) (Gelsenkirchen)

Vinc. Playoff A (D1) vs Olanda (D2) (Amburgo)

Slovenia (C1) vs Danimarca (C2) (Stoccarda)

17 Giugno

Austria (D3) vs Francia (D4) (Düsseldorf)

Belgio (E1) vs Slovacchia (E2) (Francoforte)

Romania (E3) vs Vinc. Playoff B (E4) (Monaco di Baviera)

18 Giugno

Potogallo (F3) vs Repubblica Ceca (F4) (Lipsia)

Turchia (F1) vs Vinc. Playoff C (F2) (Dortmund)

19 Giugno

Croazia (B2) vs Albania (B4) (Amburgo)

Scozia (A2) vs Svizzera (A4) (Colonia)

Germania (A1) vs Ungheria (A3) (Stoccarda)

20 Giugno

Spagna (B1) vs Italia (B3) (Gelsenkirchen)

Danimarca (C2) vs Inghilterra (C4) (Francoforte)

Slovenia (C1) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera)

21 Giugno

Vinc. Playoff A (D1) vs Austria (D3) (Berlino)

Olanda (D2) vs Francia (D4) (Lipsia)

Slovacchia (E2) vs Vinc. Playoff B (E4) (Düsseldorf)

22 Giugno

Vinc. Playoff C (F2) vs Repubblica Ceca (F4) (Amburgo)

Turchia (F1) vs Portogallo (F3) (Dortmund)

Belgio (E1) vs Romania (E3) (Colonia)

23 Giugno

Svizzera (A4) vs Germania (A1) (Francoforte)

Scozia (A2) vs Ungheria (A3) (Stoccarda)

24 Giugno

Croazia (B2) vs Italia (B3) (Lipsia)

Albania (B4) vs Spagna (B1) (Düsseldorf)

25 Giugno

Olanda (D2) vs Austria (D3) (Berlino)

Francia (D4) vs Vinc. Playoff A (D1) (Dortmund)

Inghilterra (C4) vs Slovenia (C1) (Colonia)

Danimarca (C2) vs Serbia (C3) (Monaco di Baviera)

26 Giugno

Repubblica Ceca (F4) vs Turchia (F1) (Amburgo)

Vinc. Playoff C (F2) vs Portogallo (F3) (Gelsenkirchen)

Slovacchia (E2) vs Romania (E3) (Francoforte)

Vinc. Playoff B (E4) vs Turchia (F1) (Stoccarda)

OTTAVI DI FINALE

29 Giugno

37 1A vs 2C (Dortmund)

38 2A vs 2B (Berlino)

30 Giugno

39 1B vs 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen)

1 Luglio

41 1F vs 3A/B/C (Francoforte)

42 2D vs 2E (Düsseldorf)

2 Luglio

43 1E vs 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D vs 2F (Lipsia)

QUARTI DI FINALE

5 Luglio

45 W39 vs W37 (Stoccarda)

46 W41 vs W42 (Amburgo)

6 Luglio

47 W43 vs W44 (Berlino)

48 W40 vs W38 (Düsseldorf)

SEMIFINALE

9 Luglio

49 W45 vs W46 (Monaco di Baviera, 21:00)

10 Luglio

50 W47 vs W48 (Dortmund, 21:00)

FINALE

14 Luglio

W49 vs W50 (Berlino, 21:00)

– Gli ultimi 3 posti disponibili saranno invece assegnati tramite i playoff, che si giocheranno a marzo 2024 e a cui prenderanno parte 12 squadre suddivise in 3 percorsi:

Playoff A

– Polonia-Estonia (chi passa giocherà la finale in casa)

– Galles-Finlandia

Playoff B

– Israele-Islanda

– Bosnia-Ucraina (chi passa giocherà la finale in casa)

Playoff C

– Georgia-Lussemburgo (chi passa giocherà la finale in casa)