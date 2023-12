Euro 2024, l’Italia di Spalletti non è fortunata: Spagna favorita, Croazia da temere, la sorpresa Albania

L’Italia è stata inserita nel gruppo B in occasione dei sorteggi degli Europei di calcio 2024 che si terranno in Germania: girone difficilissimo per la squadra di Luciano Spalletti che esordirà contro l’Albania

02-12-2023 19:33

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Sorteggio poco fortunato per l’Italia in vista di Euro 2024. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati inseriti nel gruppo B con la Spagna, la Croazia e l’Albania. Alla fase ad eliminazione diretta accedono le prime due di ogni girone e le migliori quattro terze. Passare il turno non sarà impresa semplice ma resta comunque alla portata degli azzurri.

Spagna sul percorso dell’Italia

Ci sarà ancora una volta la Spagna sul percorso dell’Italia agli Europei 2024, la nazionale di Luciano Spalletti si trova di fronte la formazione iberica. Si tratta di una azionale che nel corso degli ultimi anni ha cambiato profondamente volto rispetto a quella che ha dominato nel corso degli ultimi anni.

Ma le Furie Rosse sono sempre una formazione temibile e arrivano all’appuntamento in Germania come una delle grandi favorite: squadra con tanti elementi giovani con Rodri che rappresenta il giocatore di maggior talento. La certezza è Alvaro Morata, decisivo anche nel corso delle qualificazioni.

Non ci sarà la stellina Gavi che si è infortunato gravemente proprio nell’ultima gara di qualificazione, occhio al giovanissimo Yamal, uno dei talenti emergenti.

Croazia: Modric e compagni sono temibili

La Croazia arriva alla manifestazione continentale con il solito timbro di pericolosità. Dovrebbe essere l’ultimo grande palcoscenico per Luka Modric, talento generazionale, che è anche il leader tecnico e morale della sua squadra. I croati sono una formazione molto pericolosa in competizioni corte e lo dimostra il terzo posto conquistato all’ultimo Mondiale.

Tanti i giocatori da tenere d’occhio e non solo Modric. In difesa c’è Gvardiol che in occasione del Mondiale in Qatar è diventato uno dei giocatori da tenere d’occhio; ma sono tanti i potenziali protagonisti come gli ex Inter, Brozovic e Perisic.

Albania: la voglia di emergere

La squadra, che almeno sulla carta, non è pericolosissima è l’Albania allenata da Silvinho. Il tecnico brasiliano è riuscito a costruire un gruppo molto coeso e difficile da battere, il girone di qualificazione con Polonia e Repubblica Ceca non era tra quelli più complicati ma è arriva una qualificazione molto importante.

Sarà anche una sfida tra due squadre che si conoscono e bene, nelle file albanesi militano infatti tanti giocatori che giocano o hanno giocato nel nostro campionato come Berisha, Hysaj, Djimsiti, Asslani e Bajrami.

