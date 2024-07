Euro2024, Spagna-Germania è già iniziata: lo spot prende in giro i tedeschi, in Italia occhi puntati su Morata

Per molti è la finale anticipata degli Europei, oggi alle 18 va in scena la sfida tra Spagna e Germania con l’attenzione che va già alle stelle e sul caro biglietti scoppia la polemica

Spagna-Germania è la finale anticipata di Euro2024 o almeno è così che la pensano tanti esperti di calcio che avevano pronosticato le due nazionali come possibili avversarie per la finalissima del torneo. Invece la sfida arriva molto prima in un quarto di finale che si preannuncia infuocato.

Spagna, lo spot per prendere in giro i tedeschi

Un po’ di ironia e luoghi comuni quanto bastano: ad animare la vigilia di Spagna-Germania ci pensa anche lo spot della TVE, la televisione iberica che trasmetterà l’evento, che prende di mira i tedeschi. Nel video si vede un turista tedesco mentre prende posto in piscina, al piede gli immancabili sandali con calzino bianco, e sul corpo una evidente scottatura neanche uniforme. Il messaggio alla fine è eloquente: “Già soffrono il rosso, stasera soffriranno anche La Roja (il nomignolo della nazionale spagnola, ndr)”. Il video è diventato virale nel giro di poche ore scatenando subito la reazione dei tifosi.

Italia, occhi puntati su Morata

In Italia ci sarà grande attenzione sulla prestazione di Alvaro Morata. Non che l’attaccante spagnolo sia sconosciuto ai tifosi italiani, tutt’altro. La sua militanza con la maglia della Juventus lo rende molto noto ai tifosi italiani così come ai dirigenti del Milan che negli ultimi giorni lo hanno messo nel mirino come sostituto di Giroud. Morata ha una grande esperienza nel nostro campionato, non si è mai distinto tanto per il numero di gol realizzati quanto per la sua capacità di lavorare per la squadra (Allegri è sempre stato un suo grande estimatore) e per l’importante delle reti segnate. I tifosi del Milan storcono un po’ il naso, nella speranza che il colpo dell’estate possa essere Zirkzee.

Spagna-Germania: costo alle stelle per i biglietti

Grande attesa per quella che molti considerano come la finale anticipata; Spagna e Germania sono state le due nazionali che hanno dato le migliori sensazioni fino a questo momento. E con i tedeschi che giocano di fronte al proprio pubblico nella Mercedes-Benz Arena di Stoccarda è cominciata anche una sfrenata caccia al biglietto. A denunciare una situazione che sembra diventata fuori controllo ci ha pensato la Bild che ha rivelato che il costo dei biglietti è schizzato alle stelle. Secondo il giornale tedesco alcuni tagliandi si trovano in vendita (non nei canali ufficiali) per un prezzo che va dai 6mila ai 12 mila euro e per posti che non sono neanche così importanti.

Spagna-Germania: il caso Yamal, perché si gioca alle 18

In tanti speravano che la gara tra Spagna e Germania potesse andare in scena alle 21 nel secondo slot delle gare di Euro 2024 (che invece toccherà a Portogallo-Francia) ma la Uefa è costretta a programmare le gare della nazionale iberica sempre nel pomeriggio a causa della presenza di Lamine Yamal. Una legge in Germania impedisce a un minorenne di “lavorare” dopo le 23 e per questo motivo se il giocatore dovesse essere impegnato dopo quell’orario rischierebbe di violare la legge.