SONDAGGIO - Quale squadra gufi a Euro2024? Ossia, quale ti sta più antipatica?

Sono rimaste in gara le peggiori nemiche calcistiche dell'Italia: chi speri che NON vinca gli Europei?

L’Italia ha abbandonato mestamente e tra mille insulti Euro2024. Adesso ai tifosi italiani non resta che guardare ciò che resta della massima competizione continentale e schierarsi. Inutile fare quelli che osservano in modo imparziale, qui ci sono in ballo rapporti di vicinato e ruggini che non possono essere ignorati e viene spontaneo se non parteggiare per qualcuno, sicuramente gufare (consciamente o inconsciamente) contro qualcuno. Lo chiamano “anti-tifo”, è una bruttissima malattia – è vero -, ma è praticamente impossibile non rosicare a vedere gli altri che se la spassano, mentre noi siamo già stati rispediti a casa. Un sentimento che si trasforma velocemente in “gufata“, in desiderio insano che agli altri capiti la stessa disgrazia che è capitata a noi.

D’altronde qua in gara sono rimasti tedeschi, francesi, spagnoli e inglesi che storicamente non è che abbiano mai fatto festa in caso di nostre vittorie e che anzi sono pronti a tirare fuori in ogni circostanza le solite “pizza, mandolino e mafia”… per non parlare degli svizzeri che adesso si sentono elevati a nostra “bestia nera”, nonostante un palmares imparagonabile. Insomma con tutti questi presupposti la domanda nasce spontanea: da qui in avanti, quale sarà la squadra contro cui cercherai di concentrare le tue più bieche gufate? Qual è la squadra che ti sta più antipatica tra quelle rimaste in campo? Chi speri proprio non vinca gli Europei? Ecco qua sotto il sondaggio

Attenzione, il sondaggio letto al contrario, andrà letto in positivo, ossia: chi ti farebbe più piacere che vincesse Euro2024?

Se non vedi correttamente il Sondaggio clicca qui