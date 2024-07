Euro 2024, Spagna: Morata diffidato e ammonito giocherà semifinale, Le Normand e Carvajal no, ecco perché

L'arbitro inglese Anthony Taylor, contestatissimo a fine gara, ha assegnato ben 15 cartellini nel corso del match Spagna-Germania ad Euro 2024

E’ scoppiato in lacrime ma non per la gioia Alvaro Morata al fischio finale di Germania-Spagna. La felicità per la semifinale raggiunta era offuscata dal dolore per non poterla giocare, o almeno così sembrava. Un istante dopo gol decisivo siglato da Merino, a un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare, i giocatori della Spagna presenti in panchina sono entrati in campo: vietato dal regolamento. L’arbitro Taylor ha deciso di ammonire solo un giocatore: il sito dell’UEFA e il tabellone luminoso dello stadio hanno indicato in Morata il giocatore sanzionato. Morata, dopo aver visto la grafica, è scoppiato a piangere pensando di dover saltare la semifinale contro la vincente di Portogallo-Francia ma, poco dopo, la UEFA ha confermato alla Federazione spagnola che il giallo era stato comminato a Fabian Ruiz e non a Morata..

Euro 2024, Spagna: Morata disponibile per la semifinale

Morata era diffidato ma non è stato effettivamente ammonito. Pertanto, l’attaccante dell’Atlético de Madrid (che piace anche in Italia, soprattutto al Milan) sarà disponibile per giocare la la gara a Monaco di Baviera contro la Francia.

Euro 2024, Spagna: Carvajal e Le Normand fuori dalle semifinali

Dani Carvajal e Robin Le Normand non potranno, invece, partecipare alla semifinale di Euro 2024. Le Normand ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento su Gündogan. L’arbitro Anthony Taylor ha mostrato il cartellino giallo a Le Normand alla mezz’ora di gioco per aver bloccato una transizione avviata dal centrocampista tedesco. Nonostante le proteste del difensore del Barça, Taylor non ha cambiato la sua decisione. Di conseguenza, Le Normand sarà assente dalla semifinale e Nacho si profila come suo sostituto. Durante l’intervallo, l’allenatore Luis de la Fuente ha deciso di sostituire Le Normand per evitare il rischio di un secondo cartellino giallo.

Euro 2024, Spagna-Germania: l’espulsione di Carvajal nel finale

Il doppio giallo ‘salva’ Carvajal. Il terzino destro della selezione spagnola ha ricevuto due cartellini gialli durante la partita. Al 100′ minuto, nei tempi supplementari, Carvajal ha interrotto un contropiede con un fallo di mano su Musiala, ricevendo il primo giallo. Successivamente, allo scadere dei supplementari, Carvajal ha fermato Musiala in un’altra azione, guadagnandosi il secondo cartellino giallo e quindi l’espulsione. Nonostante l’espulsione, essendo stata causata da un doppio giallo e non da un cartellino rosso diretto, Carvajal salterà la semifinale ma potrebbe giocare la possibile finale del torneo, sempre che la Spagna si qualifichi battendo la Francia in semifinale martedì 9 luglio 2024, perchè la squalifica sarà solo per un turno.

