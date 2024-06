Milan, Zirkzee convocato con l'Olanda per Euro2024 complica l'affare: il tempo stringe

La convocazione in extremis per l'Europeo di Germania potrebbe compromettere definitivamente i piani di mercato del Diavolo sul talentuoso attaccante olandese del Bologna

Così come aveva fatto tirare un sospiro di sollievo l’esclusione a sorpresa qualche giorno fa, oggi la convocazione preoccupa (e non poco) il popolo rossonero. Stiamo parlano, ovviamente, di Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Milan, che nelle ultime ore ha ricevuto l’ormai insperata chiamata dal Ct dell’Olanda, Ronald Koeman, per Euro2024. Una notizia che potrebbe complicare i piani di mercato del Diavolo, chiamato ora ad accelerare.

Zirkzee convocato per Euro2024

Joshua Zirkzee giocherà gli Europei di Germania con l’Olanda. La notizia della convocazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno e potrebbe scombinare i piani del Milan, che ha messo ormai da tempo l’attaccante del Bologna in cima alla lista dei desideri di mercato in vista della prossima stagione.

A “costringe” Ronald Koeman a convocare il classe 2001 rivelazione della passata stagione di Serie A – che si stava già godendo le vacanze a Miami – è l’ennesimo infortunio che ha colpito la Nazionale oranje. Dopo le defezioni di De Jong e Koopmeiners, preoccupano, infatti, le condizioni del centravanti dell’Ajax, Brian Brobbey.

Una cattiva notizia per il Milan

L’approdo in Germania di Zirkzee non è certamente una buona notizia per il Milan che, dopo aver assaporato la possibilità di chiudere in tempi brevi, era stato costretto a rallentare per tentare di raggiungere un accordo sulle ventilate commissioni da 15 milioni di euro da destinare all’agente dell’attaccante, Kia Joorabchian.

Affare da chiudere prima di luglio

Al netto degli interessamenti dalla Premier e dell’inserimento della Juventus nella corsa al calciatore, la convocazione rischia di mettere i bastoni tra le ruote al Milan, ponendo il primo luglio come deadline oltre la quale non andare. Sì, perché la rassegna continentale potrebbe mettere ulteriormente in vetrina il talento di Zirkzee e far schizzare alle stelle la sua valutazione.

Per il Milan, chiudere la trattativa prima della fine di giugno diventa, così, fondamentale. Il primo luglio scadono, infatti, i termini della clausola da 40 milioni di euro che, magari, senza la “grana” commissioni, il Diavolo avrebbe anche già soddisfatto. Insomma, per Zirkzee in rossonero ora il tempo stringe davvero. Tra meno di venti giorni quello che sembrava un affare in dirittura d’arrivo potrebbe restare solo un sogno di inizio estate.