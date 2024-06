Juventus, il Thiago Motta day, ecco come giocherà: modulo, ruoli e acquisti

La firma è arrivata, l'ufficialità a breve: Madama è già proiettata sul nuovo mondo. Calcio fluido, posto fisso non garantito e mercato rivoluzionario

L’ufficialità ancora non c’è ma è fatta, l’annuncio arriverà nelle prossime ore, la Juventus passa a Thiago Motta e la nuova squadra sta già prendendo forma. Dopo l’ultimo confronto con Cristiano Giuntoli sul mercato, i bianconeri sono partiti all’assalto nel tentativo di chiudere al più presto alcuni dei nuovi obiettivi. La squadra piemontese è destinata a cambiare radicalmente forma rispetto a quella degli ultimi 3 anni. Sono diversi i giocatori in uscita, tra i quali pure qualche pezzo pregiato. Tutto pur di accontentare il nuovo mister.

Il modulo di riferimento nel calcio fluido di Motta

Thiago Motta non ama parlare di moduli. Ad inizio carriera l’italo-brasiliano veniva sbeffeggiato per quel 2-7-2 che aveva l’intento di deridere i dogmi calcistici. Volessimo comunque mettere in campo la sua Juve il sistema tattico di riferimento sarebbe il 4-2-3-1 visto a Bologna. Con una precisazione: i ruoli non hanno una definizione ben precisa e nessuno ha il posto garantito. Il turnover ammirato nella sua esperienza alla guida dei felsinei è stato davvero intenso con nessun giocatore risparmiato. Chi sta bene e convince in allenamento, gioca.

Porta e difesa: ecco chi arriva e chi va

Szczesny è out: lo aspettano i milioni dell’Arabia Saudita. Il portiere polacco è stato bocciato da Thiago Motta, che ama un numero 1 maggiormente abile con i piedi. Lo rimpiazzerà Michele Di Gregorio, per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale. Perin e Pinsoglio saranno le riserve. In difesa Di Lorenzo, in uscita dal Napoli, e Cambiaso dovrebbero essere i terzini titolari con Calafiori obiettivo principale per affiancare Bremer. Occhio alla situazione di Danilo che ha un ingaggio pesante e non è intoccabile.

La rivoluzione a metà campo

In attesa di capire quale petalo rimarrà nella margherita sfogliata da Rabiot, la Juve è andata avanti. Douglas Luiz è parecchio vicino alla Vecchia Signora che per averlo ha rinunciato a McKennie e Iling-Jr. Nonostante il probabile approdo del mediano verdeoro, resta un obiettivo prioritario di Madama anche Koopmeiners. Nelle idee di Motta l’olandese dovrebbe essere il trequartista alle spalle della punta centrale. Poi c’è Greenwood. Locatelli resta, da definire invece il futuro di Miretti. Barrenechea sarà valutato in ritiro.

L’attacco e la possibile sorpresa

C’è una mina vagante nel calciomercato della Juventus che potrebbe far vacillare l’attuale impianto tattico messo in atto. Si tratta di Joshua Zirkzee che Cristiano Giuntoli sta seriamente contendendo al Milan. Se arrivasse il centravanti andrebbe a far coppia con l’intoccabile Vlahovic per una squadra decisamente a trazione anteriore. Naturalmente il suo arrivo sarebbe vincolato alle partenze: non soltanto quella di Soulé ma pure quella di Federico Chiesa sul quale ci sono Napoli e Roma. Qualche sacrificio andrà fatto per costruire la nuova rosa bianconera. In stand-by, per ora, il discorso degli esterni offensivi.