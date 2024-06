Juventus, Di Lorenzo più vicino: neanche Conte convince l’agente, Napoli spalle al muro

Fumata nera nell’incontro di oggi tra il nuovo tecnico, il d.s. Manna e il procuratore Giuffredi: il capitano è deciso a lasciare gli azzurri e trasferirsi a Torino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Neanche Antonio Conte è riuscito a ricomporre il dissidio tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo, almeno per ora: l’incontro tra l’allenatore, il d.s. Giovanni Manna e l’agente del capitano Mario Giuffredi si è risolto in un nulla di fatto. La frattura resta e il terzino si avvicina sempre più alla Juventus.

Napoli, incontro tra Conte e l’agente di Di Lorenzo

La frattura tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli non è stata sanata neanche dall’intervento di Antonio Conte. Il nuovo tecnico ha incontrato oggi il d.s. Giovanni Manna e l’agente del capitano, Mario Giuffredi, per discutere della situazione del capitano degli azzurri. La situazione è nota: Giuffredi ha manifestato pubblicamente la voglia di Di Lorenzo di lasciare il Napoli, la società però si oppone forte di un contratto rinnovato 6 mesi fa e in scadenza nel 2028.

Napoli, Conte non è riuscito a convincere Giuffredi

Il Napoli sperava che Conte potesse ridurre la distanza tra le parti e convincere Di Lorenzo, o meglio il suo agente, a fare marcia indietro. Quella di oggi è stata una riunione fiume, durante la quale Conte ha spiegato a Giuffredi come ritenga Di Lorenzo assolutamente fondamentale per avviare il nuovo ciclo della squadra azzurra. In risposta, l’agente ha però confermato la ferma volontà del terzino di lasciare il club con cui ha vinto lo scudetto del 2023 e trasferirsi alla Juventus.

Juventus alla finestra per Di Lorenzo

Dopo più di un’ora Conte ha abbandonato l’incontro, lasciando Manna a discutere con Giuffredi. Le parti si sono date appuntamento tra qualche settimana, ma la sensazione è che il muro contro muro continuerà. La Juventus, intanto, sta alla finestra: Giuffredi ha pronta un’offerta dei bianconeri pari a una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro, nel caso in cui il Napoli dovesse aprire alla cessione. Di sicuro, dopo la riunione di oggi, Di Lorenzo è un po’ più vicino ai bianconeri.