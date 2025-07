Diretta live calciomercato 24 luglio 2025: la Juve abbraccia Joao Mario, Inter-Lookman nuovo tentativo. Roma vicina a Wesley e il Napoli sogna Grealish

Ultimo aggiornamento: 24-07-2025 10:54

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

L’estate pazza del calciomercato estivo è pronta a entrare nella fase più calda. A un mese esatto dall’inizio della nuova stagione, infatti, diverse big della prossima Serie A iniziano a muoversi. La Juventus abbraccia Joao Mario e saluta Alberto Costa (operazione che frutta nelle casse bianconeri anche tre milioni di euro), l’Inter non molla Lookman e la Roma è pronta ad affondare per Wesley. I campioni d’Italia del Napoli, dopo aver ricavato un tesoretto da settanta milioni di euro per la vendita di Osimhen, stanno per chiudere l’arrivo di Milinkovic-Savic e sognano Grealish del Manchester City. Infine il Milan continua a lavorare per Jashari, dopo aver ufficializzato Estupinan dal Brighton.

