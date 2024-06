Euro2024, Orrico: "Spalletti uno sciamano ma dove va con questa Italia?" ESCLUSIVA

“Io lo conosco bene, è toscano come me. Lo chiamo lo “sciamano” perché sa realizzare prodigi ma caro il mio Spalletti come pensi di fare miracoli con questa Nazionale? Ti sei preso proprio una bella gatta da pelare”. Corrado Orrico ha compiuto 84 anni lo scorso 16 aprile ma può dare ancora punti a tanti come conoscenza, lucidità e trasparenza. Da sempre senza peli sulla lingua, tanto apocalittico e poco integrato, voce fuori dal coro come quando allenava con le sue idee forse troppo avanti per i tempi, come la celebre gabbia della Pinetina nel suo periodo interista, l’ex allenatore di Lucchese e Carrarese si sbilancia in esclusiva per Virgilio Sport nell’immediata vigilia di Euro2024.

Orrico non la convince questa Nazionale?

“Sento dire che questa Italia può anche vincere gli Europei ma se la paragoniamo a quella di Mancini di tre anni fa io ci vedo una bella differenza, fin dove possono arrivare i miracoli di Spalletti?”

Da appassionato di letteratura e dei classici greci dove vede il tallone d’Achille dell’Italia?

“Mancano leader, non ci sono giocatori di personalità. Chi prende in mano la squadra quando le cose non vanno bene?”.