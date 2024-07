Italia, foto azzurri che si divertono in vacanza indignano i tifosi: Scamacca, Frattesi e Jorginho nel mirino

Scamacca, Jorginho, Frattesi, Dimarco, El Shaarawy e Cristante sono gli autori di selfie in vacanza che per i tifosi italiani si dovevano evitare

Al peggio non c’è mai fine e all’esibizionismo nemmeno. E c’era anche chi lo aveva preannunciato che post eliminazione dell’Italia dall’Europeo i giocatori sarebbero andati in vacanza a cuor leggero. Niente di più vero, ad una settimana esatta dall’eliminazione contro la Svizzera, sembra più che chiaro il messaggio: chissenefrega! Le foto degli Azzurri diventano virali sul web e indignano i tifosi che scatenano una bufera sui social.

Tifosi Italia delusi: “Abbiamo perso la passione per il calcio”

Il campionato europeo non sembrava evidentemente essere una priorità per i giocatori della Nazionale italiana, che in questi giorni appaiono nettamente più interessati alle vacanze in spiaggia con le loro compagne. Dopo il fallimento in Germania, gli Azzurri hanno ripreso la loro vita mondana come se nulla fosse accaduto: social media, divertimenti, belle donne, tatuaggi ovunque, barche, addominali e serate senza fine in discoteca. Ci sta che si rilassino prima di tornare in ritiro a sudare, un po’ meno che spiattellino tutto beatamente sui social mostrandosi felici e sorridenti.

I tifosi azzurri proprio non ci stanno: “Ci avete definitivamente fatto perdere la passione per il calcio.” E ancora: “Mercenari, siete solo mercenari ma nella vita siete e resterete delle nullità.” Non si placano le polemiche: “Avete i soldi ma non conterete nulla nella storia del calcio, vergognatevi falliti.” E infine: “Siete dei ragazzetti che vivono di social e di followers, anche i bambini vi stanno ripugnando”

Italia: divertimenti estivi, balli e pose da Scamacca a Dimarco

Scamacca si diverte a Ibiza con un cappello “paglia e fieno“, in stile “gallo cedrone”. Frattesi si dedica alle immersioni con la sorella Chiara con tanto di maschera e sorrisoni messi bene in evidenza. Dimarco posa sulla spiaggia come un play-boy, Jorginho mostra donne al suo fianco in ogni foto, mentre i tifosi italiani si consumano di fronte alle lacrime di Pepe per il Portogallo e alla mancanza di senso di appartenenza dei giocatori della Nazionale.

Non si placano i commenti dei tifosi: “Dopo essere stati ridicolizzati sulla scena internazionale, sarebbe stato normale e appropriato che voi azzurri vi ritirassero dai social per qualche settimana” E ancora: “Non ci avete dato neanche il tempo di metabolizzare una sconfitta storica e già siete in festa tra lusso sfrenato, pose sexy e soldi ben messi in evidenza”. E infine: “Non è una questione di moralismo, ma di semplice decoro: in certi momenti sarebbe meglio tenere un profilo basso e invece no: social pieni zeppi di foto da divi di playboy”.

Scamacca e il selfie in barca senza ritegno per i tifosi

Tra i più discussi c’è Scamacca, autore di una pessima prestazione in nazionale, per i selfie in barca e per i video in discoteca che spopolano sul web. I tifosi lo massacrano: “Si tratta di una questione di dignità, rispetto e responsabilità: voi siete il nulla cosmico”. E ancora: “Anche i bambini delle elementari capirebbero che non è un atteggiamento da tenere sui social.

E infine: “Guardate Scamacca come non perde tempo per mettersi in mostra sui social con selfie in barca ed altro. I suoi video in discoteca da zamparo e coatto sono l’esempio lampante di falliti che popolano la nostra nazionale.”