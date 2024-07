Euro2024, Meloni dura sul flop della nazionale di Spalletti: "Pochi italiani in serie A" e diventa un caso

Ospite della trasmissione 'Dritto e rovescio' Meloni ha fatto scatenare il web per il suo intervento sul disastro azzurro agli Europei e i problemi del calcio italiano

Il flop dell’Italia a Euro2024 è stato così assordante da scuotere anche il mondo della politica. Dopo le dure parole del ministro Abodi, è intervenuta a gamba tesa anche la premier Giorgia Meloni, che ha sollevato un polverone social.

Disastro Italia a Euro2024, che cosa ha detto Meloni

Ospite della trasmissione “Dritto e rovescio” su Rete 4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto la sua sull’eliminazione dell’Italia di Spalletti agli ottavi di finale dell’Europeo per mano della Svizzera. E non è stato certa tenera. “Purtroppo ho visto la partita – ha commentato -. E come tutti gli italiani sono delusa. Di delusioni con la Nazionale ne abbiamo avute, tolta la parentesi straordinaria degli ultimi Europei”. Quindi l’affondo. “Lo confesso: a differenza di milioni di italiani non sono un’esperta di calcio e non mi permetto di dare consigli. Però, quando le cose vanno in questo modo, allora bisogna chiedersi se c’è qualcosa che funziona male nel sistema. Ho visto tesi autoassolutorie che mi preoccupano, perché quando le cose non vanno bisogna invece interrogarsi”.

Il problema del calcio italiano secondo la premier

A scatenare il web è stata soprattutto la parte finale del suo intervento. Meloni premetta come sia “una valutazione politica e non calcistica. I calciatori italiani della Serie A sono sempre di meno: nel 2024 rappresentano solo il 35%. Quando non valorizzi i tuoi calciatori, un problema sulla Nazionale lo puoi trovare. C’era una norma di Giuseppe Conte che estendeva ai calciatori stranieri i benefici fiscali previsti per il rientro dei cervelli, noi abbiamo deciso di toglierla”.

Le parole di Meloni sull’Italia scatenano il web

L’intervento della premier e leader di Fratelli d’Italia ha avuto ampia diffusione sui social e non poteva certo passare inosservato. “Ah, pure commissario tecnico” commenta ironicamente su X Sara. “Trovo deplorevole che la presidente del Consiglio parli di calcio piuttosto che preoccuparsi di tanti altri temi prioritari” aggiunge Antre’. E, ancora, Leroy: “Non c’era nessun bisogno che Giorgia Meloni iniziasse a parlare di calcio”. “Pensi all’Italia e lasci stare il calcio” scrive Manuela. “È sempre colpa degli stranieri, ora si dedica pure al calcio” rincara Angela Maria. E in riferimento alla norma di Conte, un utente puntualizza: “Col decreto crescita abbiamo smesso di far ridere in Europa”.