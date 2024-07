Francia-Belgio, moviola: l’arbitro non fa sconti, cosa è successo con Rabiot

La prova di Glenn Nyberg alla Dusseldorf Arena nella gara degli ottavi di Euro2024, il fischietto svedese ha ammonito cinque giocatori in tutto

Nato a Sater nel 1988, Glenn Nyberg – la scelta per Francia-Belgio – ha debuttato nel massimo campionato svedese nel 2013 ed è diventato successivamente arbitro Fifa nel 2016. Nell’estate del 2023 ha arbitrato la finale del Campionato Mondiale U20 giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e disputata tra Uruguay U20 e Italia U20, vinta dai giovani ragazzi uruguaiani. In Champions League sono 5 le partite seguite dallo svedese Nyberg. Tre in Europa League tra cui il Milan durante la trasferta a Praga contro lo Slavia, terminata 3-1 per gli uomini di Stefano Pioli e una in Conference. Finora era stato tra le rivelazioni arbitrali a Euro2024 ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Nyberg con Francia e Belgio

Un solo precedente con i galletti, che nella circostanza vinsero, mentre per l’arbitro svedese è stato il debutto in assoluto col Belgio.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Soderkvist con il lituano Rumsas IV uomo e l’olandese van Boekel al Var, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori: Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Vertonghen e Mangala.

Francia-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 14′ Tchouameni protesta troppo per un angolo non concesso alla Francia e viene ammonito, al 23′ Griezmann entra duro su Doku: giallo anche per lui! Molto fiscale il fischietto svedese che non fa sconti. Un minuto dopo giallo anche per Rabiot per un intervento duro su Doku. Il mancino della Juventus era diffidato e salterà la gara dei quarti. Al 76′ giallo per Lieve Vertonghen che ha reagito su Kolo Muani dopo un fallo dell’avversario, un minuto dopo giallo anche a Tedesco per proteste. Ultima ammonizione per Mangala al 93′ per una vistosa trattenuta su Kolo Muani. Francia-Belgio finisce 1-0.