Euro2024, caos Francia: Giroud e Deschamps ai ferri corti dopo il flop ai gironi

L'Equipe racconta di forti tensioni all'interno all'interno dello spogliatoio della Francia con Deschamps e Giroud che sembrano sempre più in rottura

Problemi all’interno dello spogliatoio della Nazionale francese dopo i deludenti gironi di Euro2024 conclusi al secondo posto alle spalle dell’Austria. Stando a quanto riportato il quotidiano d’oltralpe L’Equipe, ci sarebbero forti tensioni tra Didier Deschamps e Olivier Giroud, con il commissario tecnico che avrebbe accusato di scarso impegno il centravanti, il quale a sua volta lamenterebbe lo scarso utilizzo da parte del commissario tecnico.

Flop ai gironi

Considerata una delle principali favorite ad aggiudicarsi la vittoria di Euro2024, la Francia ha finora deluso sotto il punto di vista dei risultati e, soprattuto, del gioco. Il secondo posto con 5 punti nel gruppo D alle spalle dell’Austria è figlio di prestazioni mai convincenti, di un attacco sterile – solo due gol finora realizzati dai transalpini, di cui una su rigore e l’altro autogol – e di una squadra che appare poco affiata. Problemi che si erano visti a tratti anche al Mondiale, dove però nel momento del bisogno di ha pensato un certo Kylian Mbappé a toglierla dai guai, e agli Europei disputati nel 2021.

Giroud e Deschamps ai ferri corti

Il brutto risultato ha comportato che la Francia ora si ritrovi nella parte più scomoda di tabellone – dove per fortuna non è presente l’Italia – e anche un po’ di tensione all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato da L’Equipe, Didier Deschamps avrebbe fortemente criticato Olivier Giroud accusandolo di scarso impegno, mentre l’attaccante sarebbe deluso dal fatto di non essere mai stato impiegato come titolare, lamentando il poco spazio riservatogli.

Giroud, solo 45’ in campo a Euro2024

Giroud è il marcatore più prolifico nella storia della Nazionale francese con 57 reti e, nonostante le trentasette primavere sulle spalle, è convinto di poter ancora dire la sua in campo e aiutare la squadra. Per questo motivo sarebbe molto deluso dal fatto di non essere mai stato schierato titolare nelle tre partite del girone, venendo impiegato solamente da subentrato per un totale di 45’, esattamente un tempo di gioco. Il suo posto sembrerebbe essere stato preso da Marcus Thuram, che comunque non si è ancora sbloccato in questo Euro2024 e non è stato fin qui protagonista di prestazioni degne di nota. Vedremo quale sarà la scelta di Deschamps in occasione della gara dell’ottavo con il Belgio.