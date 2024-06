Euro2024, ottavi di finale: Italia nel tabellone più morbido, che sfida Francia-Belgio, chance per l’Olanda

Le ultime partite della fase a girone disegnano il quadro degli ottavi di finale agli Europei: la Francia trova un deludente Belgio, la Romania passa prima e si ritrova contro l’Olanda.

Ultima giornata e tempo di verdetti. Una giornata agli Europei ricca di tensione, di esultanze ma anche di forti delusioni. E’ una giornata storica per la Georgia che conquista la qualificazione agli ottavi di finale e poco conta che di fronte ci sia la corazzata Spagna. E’ la giornata dell’impresa della Romania che chiude al primo posto il suo girone e in regalo si ritrova l’Olanda. E per l’Italia un’altra buona notizia arriva dal Belgio che finisce nella parte di tabellone sicuramente più complicata.

Italia-Svizzera: gli azzurri ci devono provare

Non sarà una partita semplice quella contro la Svizzera per l’Italia di Lucian Spalletti. Una nazionale che evoca brutti ricordi e che non ha permesso all’Italia di qualificarsi per l’ultima edizione del Mondiale. Ma è indubbio che l’Italia si trova nella porzione di tabellone decisamente più abbordabile con l’Inghilterra come possibile avversaria ai quarti e con Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio tutte decisamente lontane. L’appuntamento attesissimo è quello in programma sabato 29 alle ore 18.

Francia-Belgio: l’ottavo più affascinante

La partita da non perdere assolutamente durante gli ottavi di finale sarà quella tra Francia e Belgio. Due nazionali che alla vigilia arrivavano con i favori del pronostico e una che lascerà la manifestazione lunedì prossimo. La Francia prometteva di essere la nazionale da battere ma la formazione transalpina si è dovuta accontentare del secondo posto nel girone dietro la rivelazione Austria. Ancora più complicato il cammino del Belgio di Lukaku che conquista un secondo posto che si può definire striminzito in un girone con Romania (prima), Slovacchia e la sfortunata Ucraina.

Germania-Danimarca: vietato sbagliare

Ci sarà il cartello “Vietato sbagliare” all’ingresso del campo di allenamento della Germania. I padroni di casa hanno conquistato il primo posto nel gruppo A ma con più di un brivido e con un gol al 92’ (quello di Fullkrug contro la Svizzera) che alla luce degli altri risultati potrebbe non essere stato una benedizione. Contro la Danimarca, i favori del pronostico sono tutti per la squadra di Nagelsmann. Match in programma sabato 29 giugno alle 21.

Euro 2024, gli accoppiamenti agli ottavi

Questi tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Euro2024 ordinati secondo il tabellone e i potenziali successivi incroci:

Spagna-Georgia – 30 giugno ore 21 Germania-Danimarca – 29 giugno ore 21 Portogallo-Slovenia – 1 luglio ore 21 Francia-Belgio – 1 luglio ore 18 Romania-Olanda – 2 luglio ore 18 Austria-Turchia – 2 luglio ore 21 Inghilterra-Slovacchia – 30 giugno ore 18 Svizzera-Italia – 29 giugno ore 18