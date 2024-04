Euro2024, arbitri: Orsato e Guida portabandiera italiana in Germania, nessuna donna, c'è anche un argentino

Due arbitri italiani scelti dalla Uefa per Euro 2024, al Var Irrati e Valeri. Nella lista anche l'argentino Tello. Rosetti: "Selezionato i migliori"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il Comitato Arbitrale Uefa ha annunciato i nomi dei 18 arbitri che saranno protagonisti agli Europei in Germania, al via il 14 giugno. A rappresentare l’Italia due fischietti: Marco Guida e Daniele Orsato. E nella lista dei direttori di gara spicca anche la presenza di un argentino.

Guida e Orsato a Euro 2024: la squadra dei due arbitri italiani

Marco Guida, classe 1981 da Torre Annunziata, e Daniele Orsato, classe 1975 della sezione di Schio, sono i due arbitri italiani selezionati per Euro 2024. Guida si avvarrà del supporto di Filippo Meli e Giorgio Peretti come guardalinee, mentre gli assistenti di Orsato saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al Var ci saranno altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Soltanto il Belpaese, l’Inghilterra, la Francia e la Germania porteranno due fischietti alla rassegna continentale che conta in totale 51 partite.

Gli arbitri di Euro 2024: le polemiche non riguardano solo l’Italia

Sebbene per gli arbitri (e il Var) sia stato fin qui un anno nero in Italia, c’è da dire che le polemiche non riguardano solo la Serie A. Partiamo dal polacco Szymon Marciniak, che ha arbitrato il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan commettendo errori grossolani. Poi l’inglese Anthony Taylor, che fa venire in mente un precedente legato sempre alla Roma, quello della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia. E, ancora, lo spagnolo Jesús Gil Manzano, travolto dalla critiche in patria per aver fischiato la fine di Valencia-Real Madrid mentre nel recupero Bellingham stava segnando il gol del 3-2.

Non solo arbitri europei: c’è anche un fischietto argentino

Come già avvenuto per Euro 2020 ai 18 arbitri europei si aggiunge un direttore di gara sudamericano. Si tratta dell’argentino Facundo Tello, che, insieme ai suoi due assistenti, prenderà parte alla spedizione in Germania nell’ambito della cooperazione tra la Uefa e la Conmebol. A differenza dei Mondiali in Qatar del 2022, per gli Europei non è stato scelto alcun arbitro donna. “Abbiamo selezionato i migliori per dirigere queste partite, selezionandoli in base ai più alti standard delle principali competizioni Uefa e delle loro competizioni nazionali. Si sono preparati molto bene per essere qui” ha dichiarato presidente della commissione arbitri Uefa Roberto Rosetti.

