Euro 2024, oggi le ultime qualificate: dove vedere Georgia-Grecia, Galles-Polonia e Ucraina-Islanda

Ultimo atto delle qualificazioni in Germania: Kvara a caccia di un sogno, Szczesny a casa del Galles e gli uomini di Sudakov contro il bomber Gudmundsson

26-03-2024 14:08

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

È tempo delle finali playoff per la qualificazione agli Europei 2024. Altri tre posti in palio per il torneo che inizierà a giugno in Germania, con il primo match alle 18 tra Georgia e Grecia. Alle 20:45, invece, sarà il momento di Galles-Polonia e Ucraina-Islanda. Di seguito, tutte le informazioni televisive, le probabili formazioni e le designazioni arbitrali.

Kvara a caccia della prima qualificazione assoluta

La Georgia è a un passo dalla storia. I caucasici, dopo aver eliminato in semifinale il Lussemburgo senza lo squalificato Kvaratskhelia, potranno contare sull’esterno del Napoli per poter scrivere una pagina importante del loro movimento calcistico. Di fatto, la Georgia, non è mai riuscita a qualificarsi in nessuna manifestazione internazionale e ora ha a disposizione la ghiotta chance per poter staccare il pass per l’Europeo 2024 in Germania.

La sfida è contro la Grecia, che a sua volta ha avuto la meglio sul Kazakistan. Chi avrà la meglio finirà nel girone F insieme a Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca. La sfida avrà fischio d’inizio alle 18, alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, ma non godrà della copertura televisiva italiana.

A dirigere l’incontro sarà il polacco Marciniak, coadiuvato dagli assistenti connazionali Sokolnicki e Listikiewicz, insieme al quarto ufficiale Kruzliak. Al VAR ci sarà Kwiatkowski mentre all AVAR Frankowksi. Di seguito, le probabili formazioni:

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratshkhelia. CT: Sagnol.

Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Shengelia, Kiteishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze, Zizvitadze, Kvaratshkhelia. Sagnol. GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas. CT: Poyet.

Il Galles sfida la Polonia di Lewandowski

Solo un posto a disposizione tra il Galles di Brooks e la Polonia di Lewandowski e Szczesny, che rispettivamente hanno mandato ko nelle semifinali dei playoff la Finlandia e l’Estonia. La vincente tra i gallesi e la nazionale di Zielinski finirà nel gruppo D con Austria, Francia e Olanda. La sfida, che avrà calcio d’inizio alle 20:45 sul campo del Cardiff City Stadium, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio, al canale 202, tramite Diretta Gol e previo abbonamento, mentre sarà possibile seguirla in streaming sull’app Sky Go o NOW.

A dirigere l’incontro sarà il fischietto italiano Daniele Orsato, insieme agli assistenti Carbone e Giallatini e al quarto ufficiale Davide Massa. Al VAR ci sarà Irrati, mentre all’AVAR ci sarà Valeri. Di seguito, le probabili formazioni:

GALLES (4-4-2): Ward; Williams, Meghasn, Davies, Rodon; Roberts, Ampadu, Wilson, James; Johnson, Brooks. CT: Page.

Ward; Williams, Meghasn, Davies, Rodon; Roberts, Ampadu, Wilson, James; Johnson, Brooks. Page. POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski. CT: Probierz.

L’Islanda di Gudmundsson contro l’Ucraina

Alle 20:45, al Tarzcynski Arena di Wroclam in Polonia, sarà il momento della finale anche tra Ucraina e Islanda. La formazione di Rebrov nella semifinale playoff ha superato in rimonta la Bosnia Erzegovina, mentre i nordici di Gudmundsson hanno vinto per 4-1 contro l’Israele, proprio grazie alla tripletta dell’attaccante del Genoa.

Chi passerà il turno accederà al gruppo E con Belgio, Romania e Slovacchia. Anche questo match sarà tramesso su Sky Sport Calcio, al canale 202, tramite la finestra Diretta Gol, che trasmetterà le fasi salienti anche di Galles-Polonia, con lo stesso calcio d’inizio.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro francese Turpin, coadiuvato dagli assistenti connazionali Danos e Finjean, insieme al quarto ufficiale Letexier. Al VAR ci sarà Brisard, mentre all’AVAR ci sarà Delajod. Di seguito, le probabili formazioni:

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Zinchenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. CT: Rebrov.

Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Brazhko, Zinchenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Rebrov. ISLANDA (4-4-2): Vladimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Willumsson, Haraldsson, Traustason, Sigurdsson; Oskarsson, Gudmundsson. CT: Hareide.

