Euro2024: albo d’oro e calendario completo delle partite, dove vederle tra Sky e Rai

Inizia il conto alla rovescia per l'Europeo in Germania: il calendario di tutte le partite, l'orario e dove vederle in tv e streaming

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo con i tifosi delle varie nazionali pronti a sventolare le proprie bandiere in Germania. C’è invece chi potrà seguire la manifestazione solo a distanza, in tv. E per non perdersi lo spettacolo del torneo bisogna prendere appunti.

L’albo d’oro dell’Europeo

La classifica degli Europei vinti vede in testa la Germania e la Spagna, entrambe con 3 vittorie. Nel caso dei tedeschi è però d’obbligo una precisazione, in quanto le edizioni del 1972 e del 1980 furono conquistate per l’esattezza dalla Germania Ovest. Tra i pluricampioni è presente anche l’Italia, detentrice dell’ultima manifestazione nel 2021 e prima campione anche nel 1968. Due titoli anche alla Francia: nel 1984 e nel 2000 contro gli azzurri grazie al golden gol di Trezeguet.

1960 URSS Jugoslavia 2-1 (dts) 1964 Spagna URSS 2-1 1968 Italia Jugoslavia 1-1 (dts), 2-0 1972 Germania Ovest URSS 3-0 1976 Cecoslovacchia Germania Ovest 2-2 (5-3 dtr) 1980 Germania Ovest Belgio 2-1 1984 Francia Spagna 2-0 1988 Paesi Bassi Unione Sovietica 2-0 1992 Danimarca Germania 2-0 1996 Germania Cechia 2-1 (dts) 2000 Francia Italia 2-1 (dts) 2004 Grecia Portogallo 1-0 2008 Spagna Germania 1-0 2012 Spagna Italia 4-0 2016 Portogallo Francia 1-0 (dts) 2020 Italia Inghilterra 1-1 (3-2 dtr)

Euro 2024, dove vedere le partite in tv e streaming

Tutte e 51 le partite dell’Europeo si potranno vedere in diretta esclusiva su Sky e anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. 30 sfide saranno trasmesse anche dalla Rai e in streaming su Rai Play, in particolare tutte le partite dell’Italia e i match dai quarti di finale in poi. In alternativa al satellite, la manifestazione si potrà seguire anche su Now Tv.

Rai (gratis, tv)

Raiplay (gratis, tv)

Sky (abbonamento, tv)

NOW (abbonamento, streaming)

Sky Go (abbonamento, streaming)

Il calendario completo di Euro 2024: date, orari ed emittenti

LE PARTITE DEI GIRONI

14 giugno Germania-Scozia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

15 giugno Ungheria-Svizzera ore 15.00 – Sky

15 giugno Spagna-Croazia ore 18.00 – Rai 2 e Sky

15 giugno Italia-Albania ore 21.00 – Rai 1 e Sky

16 giugno Polonia-Olanda ore 15.00 – Sky

16 giugno Slovenia-Danimarca ore 18.00 – Sky

16 giugno Serbia-Inghilterra ore 21.00 – Rai 1 e Sky

17 giugno Romania-Ucraina ore 15.00 – Sky

17 giugno Belgio-Slovacchia ore 18.00 – Rai 2 e Sky

17 giugno Austria-Francia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

18 giugno Turchia-Georgia ore 18.00 – Sky

18 giugno Portogallo-Repubblica Ceca ore 21.00 – Rai 1 e Sky

19 giugno Croazia-Albania ore 15.00 – Sky

19 giugno Germania-Ungheria ore 18.00 – Rai 2 e Sky

19 giugno Scozia-Svizzera ore 21.00 – Rai 1 e Sky

20 giugno Slovenia-Serbia ore 15.00 – Sky

20 giugno Danimarca-Inghilterra ore 18.00 – Rai 2 e Sky

20 giugno Spagna-Italia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

21 giugno Slovacchia-Ucraina ore 15.00 – Sky

21 giugno Polonia-Austria ore 18.00 – Sky

21 giugno Olanda-Francia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

22 giugno Georgia-Repubblica Ceca ore 15.00 – Sky

22 giugno Turchia-Portogallo ore 18.00 – Rai 2 e Sky

22 giugno Belgio-Romania ore 21.00 – Rai 1 e Sky

23 giugno Svizzera-Germania ore 21.00 – Rai 1 e Sky

23 giugno Scozia-Ungheria ore 21.00 – Sky

24 giugno Croazia-Italia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

24 giugno Albania-Spagna ore 21.00 – Sky

25 giugno Olanda-Austria ore 18.00 – Rai 2 e Sky

25 giugno Francia-Polonia ore 18.00 – Sky

25 giugno Inghilterra-Slovenia ore 21.00 – Rai 1 e Sky

25 giugno Danimarca-Serbia ore 21.00 – Sky

26 giugno Ucraina-Belgio ore 18.00 – Rai 2 e Sky

26 giugno Slovacchia-Romania ore 18.00 – Sky

26 giugno Georgia-Portogallo ore 21.00 – Rai 1 e Sky

26 giugno Repubblica Ceca-Turchia ore 21.00 – Sky

LE PARTITE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Tutte le partite saranno trasmesse su Sky. A seguire quelle che saranno visibili anche sulla Rai: